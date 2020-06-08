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【中澳關係】澳洲澄清對種族攻擊零容忍 歡迎中國遊客前來

國情動向 16:06 2020/06/08

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因澳洲對疫情追責和在港區國安法的表態，中澳關係近期趨於緊張。澳洲貿易、旅遊暨投資部部長表示，對於中國指控澳洲「種族歧視」而呼籲民眾勿到澳洲旅遊一事，他感到「失望」。他還稱，澳洲政府過去逾4周向中國就貿易問題尋求對話，但北京至今未有回應。

稱「澳洲歧視中國人」是基於錯誤資訊

中國文旅部5日發表通知稱，受疫情影響，澳洲對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升，籲中國游客切勿前往澳洲旅游。據ABC（澳洲廣播公司）報道，澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）澄清指，當局對種族攻擊事件零容忍，「澳洲從領導人到整體社會，都是譴責種族主義的。針對種族攻擊事件有很清楚的舉報流程的，而且有關當局會徹查到底。」

他還說，相較世界各地，澳洲社會對多元種族、文化和性別都是最為包容的國家之一。因此，對於中國指控澳洲種族歧視一事，他感到「失望」。

除旅遊部長外，澳洲副總理麥考馬克（Michael McCormack）也表示，中國對於澳洲種族歧視的指控「是基於錯誤的資訊」。他稱，「絕對歡迎任何從中國的人仕前來澳洲。」他相信，來自中國的旅客很清楚，澳洲是一個很好的旅遊地點。

此外，關於中澳貿易問題，伯明罕還表示，他仍然等待與中方展開對話，討論有關大麥及牛肉的貿易爭端。

伯明罕說：「不幸地，我們提出的對話要求至今未有答覆。這是令人失望。」他又指，澳洲願意與其他國家持不同觀點的事項，進行困難的討論，強調澳洲會尊重、周詳及冷靜地對話。

【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情

【中澳關係】稱種族歧視言行明顯上升 中國籲切勿前往澳洲旅遊

【一帶一路】澳洲維多利亞州加入一帶一路　遭當地政界質疑

傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標

中國對澳洲大麥加徵稅項 澳擬向世貿申訴但稱「沒打貿易戰」

【肺炎疫情】反制澳洲推動調查疫情？中國禁4間澳洲肉商進口

責任編輯：尹航

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