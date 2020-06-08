▲ 【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」

京東（09618）在香港第二上市，背後的創始人劉強東以及美貌老闆娘章澤天再引關注。「奶茶妹妹」章澤天日前還以584.2億人民幣身家（約638.2億港元）被列入最新一期富人排行榜中，成為「最年輕富豪」，網民還讚她漂亮且學歷高，是「人生贏家」。

【京東上市】由43呎攤位到3.6億用戶電商 一文看懂劉強東創業史

【中美金融戰】李小加：美國政治壓力加大 促使大量中概股回流（第二版）

內地「2020新財富500富人榜」近日公布，榜首是阿里巴巴創辦人馬雲，身價高達3,021.4億人民幣（約3,300億港元），第二名與第三名分別為騰訊公司主席馬化騰、恆大集團董事長許家印；當中奶茶妹妹與丈夫劉強東身價以584.2億（約638.2億港元）排名在第31位，這也讓僅僅27歲的奶茶妹成為今年最年輕富豪。

夫婦二人居富人排行榜第31位

奶茶妹妹1993年出生於江蘇南京，最初因在課室內手執一杯奶茶面向鏡頭微笑的清純形象而走紅網絡。

▲ 「奶茶妹妹」之名由此照片而生。

【網易上市】中概股二次上市 回流潮還是逃亡潮？

【中美角力】特朗普簽署命令緊盯中概股 升級中美金融戰

中學畢業後，奶茶妹妹進入北京的清華大學人文科學實驗班，於2013年前往美國哥倫比亞大學附屬的巴納德學院當交換一年，劉強東則在同年赴哥倫比亞大學學習。在美期間，奶茶妹妹經常出入哥大的攝影圈，結識不少朋友，其中包括劉強東。

二人在2015年結婚，由於二人年齡相差19歲，加上分別擁有較高知名度，引來各方關注。結婚後，奶茶妹妹主要涉及公益行動，擔任京東公益基金會榮譽理事長和京東時尚品牌拓展顧問，曾代表京東集團與聯合國開發計劃署在京簽訂諒解備忘錄。雙方將在聯合國可持續發展目標框架下，與京東供應鏈上下游合作伙伴攜手共建「可持續物資循環再生平台」。

此外，奶茶妹妹還曾為兒童閱讀發聲，號召網民向鄉村小朋友捐出閑置童書。

▲ 章澤天近貎。

【中美貿易戰】金融戰升級 美參議院通過議案加強審核中概股

瑞幸愛奇藝好未來接連涉造假數 中概股再受狙擊是否巧合？

【中美金融戰】蓬佩奧籲全球交易所收緊上市規則 防範中國企業會計欺詐

【中美金融戰】百度李彥宏：不擔心美政府打壓 研討在香港等地二次上市（更新版）

【中美金融戰】美參院最新審計法案 最壞結果中概股全退市

【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票 中美金融戰第一槍

責任編輯：伊航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解