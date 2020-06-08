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【華為5G】華為打響公關戰：我們20年來為英國付出貢獻

經濟脈搏 16:29 2020/06/08

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港區國安法令中英關係陷低谷。英國原在1月初放行中國通訊設備巨頭華為，參與英國5G網絡建設，但至近日也傳出有意加入封殺行列。華為發起媒體戰回應，強調20年來對英國的付出。

據BBC報道，受疫情影響，再加上香港問題，中英關係日漸緊張，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人日前證實，為減少對中國設備大廠華為的依賴，英國正尋找新5G網路建設參與者。

華為副總裁：沒有華為　英國蒙受數十億英鎊損失

對此，華為今日發起媒體戰回應。華為在當地刊登廣告，宣傳華為在過去20年為英國付出的貢獻；其中強調，華為對英國大學和其它機構有所支持，如果公司真的遭到封殺，那麼這些機構可能也會受到影響。

【華為5G】任正非密談曝光：華為處戰時狀態 他以這段影片激勵下屬（有片）

【華為5G】英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目

華為在公開信中表示，華為願一如既往地，為英國的5G網路建設和全光纖寬帶提供最佳設備。

華為副總裁張國威（Victor Zhang）接受英媒專訪，強調華為並不受北京當局控制，而是百分之百民營的公司，也全由員工所持有，與英國連鎖家用品商店John Lewis的經營模式大致相同。

【華為5G】英國據報加快尋找替代華為5G供應商 外交部籲英保持政策獨立性

【華為5G】特朗普加碼封殺之際　加拿大兩電訊巨頭棄用華爲

張國威警告，英國經濟正努力從新冠病毒疫情中復甦，若將華為設備屏除在5G建設和固定網路之外，英國經濟將蒙受數十億英鎊的損失。

他並表示：「我們要理解如何管理和減輕資安風險，而非放大解讀和忘記經濟衝擊。」張國威強調，華為正與英國的資安機構合作，試圖化解疑慮。

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責任編輯：鄧國強

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