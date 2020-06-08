【華為5G】華為5G芯片庫存不足1年 美國禁怎令讓華為進入戰時狀態？

▲ 華為5G芯片庫存不足1年 美國禁令讓華為進入戰時狀態？

特朗普加碼遏制中國5G發展，擴大封殺中國電訊設備商華為，外電形容華為已處於「緊急狀態」；而華為新型5G芯片庫存，預料只能應付不足1年需求，向客戶履行合約交付5G設備或面臨困難，中國5G網絡建設進度也有可能受阻。美方最新禁令，是如何加碼向華為施壓，令華為創辦人任正非也直言：華為處於戰爭狀態？

美國日前宣布，訂明使用美國軟件和技術的芯片生產商，無論是美國或外國的企業，未得美國許可下不得向華為供貨。這個禁令下，台積電很可能無法繼續向華為供貨、華為面臨「斷芯」危機。

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面對危機，國家隊早前注資中芯國際 （00981） 旗下公司，扶植中芯發展芯片技術和產品、抵抗美國圍堵意味強烈。然而台積電已具備生產5納米芯片的技術，作為内地最頂級的芯片代工廠中芯，技術只達到14納米、連7納米仍未做到，雙方技術差距達兩代。

因此，中芯就算得到國家全力扶助，也未必能短時間內，完全取代台積電對華為的功能。要注意的是，14納米芯片於2014年由英特爾首先量產，7納米芯片則於2018由台積電最先量產，即一代芯片的升級並投產，或許要用上約4年時間，更何況兩代？

分析指，這個時間差距反映，中央對中芯的扶助，對華為而言，在某程度上是遠水未必能夠近火；但當然，無論距離有多大，中芯亦要即時起動追趕，因這關係到華為、乃至中國科技產業的存亡。

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責任編輯：游昊雲