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【京東上市】奶茶妹健身照　意外洩露劉強東豪宅模樣

經濟脈搏 07:09 2020/06/09

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京東 （09618） 在香港第二上市，創始人劉強東以及美貌妻子章澤天的各種軼事，也再度引人關注。已榮升「最年輕富豪」、有奶茶妹妹之稱的章澤天，日前在社交媒體展示居家健身照片時，意外地將她和丈夫的豪宅內裝曝光。

章則天據報近期積極健身，她日前在IG曬出自己舉重鍛鍊的照片，穿著中空運動背心的她，大秀腹肌，手臂也明顯練出一點肌肉。

京東香港第二上市　劉強東夫婦軼事引注目

章則天在帖子中寫下：「好像有點成效啦？健身是唯一一件努力堅持就會有成果的事，唯有身體不會騙自己～加油加油」。

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但照片重點不僅僅在她的體型和動作，還有照片中落地玻璃窗的反射，可以看到她豪宅客廳的內部裝潢；有媒體形容簡約大器、相當寬敞，雖然不是富麗堂皇，但卻相當有格調。

現年27歲的「奶茶妹」章澤天和京東集團CEO劉強東結婚5年，目前育有一女；她日前剛以584.2億人民幣身家（約638.2億港元）被列入最新一期富人排行榜中，成為「最年輕富豪」，網民還讚她漂亮且學歷高，是「人生贏家」。

內地「2020新財富500富人榜」近日公布，榜首是阿里巴巴創辦人馬雲，身價高達3,021.4億人民幣（約3,300億港元），第二名與第三名分別為騰訊公司主席馬化騰、恆大集團董事長許家印；當中奶茶妹妹與丈夫劉強東身家以584.2億（約638.2億港元）排名在第31位，這也讓僅僅27歲的奶茶妹成為今年最年輕富豪。

章則天據報近期積極健身，她日前在IG曬出自己舉重鍛鍊的照片，穿著中空運動背心的她，大秀腹肌，手臂也明顯練出一點肌肉。

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奶茶妹妹1993年出生於江蘇南京，最初因在課室內手執一杯奶茶面向鏡頭微笑的清純形象而走紅網絡。

奶茶妹妹與丈夫劉強東身家　折合約638億港幣

中學畢業後，奶茶妹妹進入北京的清華大學人文科學實驗班，於2013年前往美國哥倫比亞大學附屬的巴納德學院當交換一年，劉強東則在同年赴哥倫比亞大學學習。在美期間，奶茶妹妹經常出入哥大的攝影圈，結識不少朋友，其中包括劉強東。

二人在2015年結婚，由於二人年齡相差19歲，加上分別擁有較高知名度，引來各方關注。結婚後，奶茶妹妹主要涉及公益行動，包括曾為兒童閱讀發聲，號召網民向鄉村小朋友捐出閑置童書。

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奶茶妹妹1993年出生於江蘇南京，最初因在課室內手執一杯奶茶面向鏡頭微笑的清純形象而走紅網絡。

結婚後，奶茶妹妹主要涉及公益行動，包括曾為兒童閱讀發聲，號召網民向鄉村小朋友捐出閑置童書。

責任編輯：鄧國強

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