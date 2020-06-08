  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 19:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】張曉明呼籲香港思考2047後命運

國情動向 19:12 2020/06/08

分享：

【港區國安法】張曉明呼籲香港思考2047後命運

港府今天(8日）舉辦《基本法》頒布三十周年網上研討會，國務院港澳辦常務副主任張曉明發布逾萬字的視象談話，強調全國人大常委會無論如何都會依照法定程序，完成國家安全立法工作。他並呼籲港人思考2047後的香港命運－－香港拿甚麽記錄獲得2047年後授權。

張曉明的談話題為「國家安全底線愈牢 『一國兩制』空間愈大」。他表示，香港社會高度政治化、泛政治化和民粹主義化，以致政府施政動輒得咎、國家安全處於不設防狀態、國民教育難以推行、媒體的對國家充斥各種負面報道、粵港澳大灣區建設受到抵制......。

張：內外反華反共勢力　要推翻國家政權

他強調，這些問題究其本質，是香港內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立；他們的目標，不只是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。

【港區國安法】陳茂波回應美稱制裁：對聯滙有信心　香港不會外滙管制

【港區國安法】林鄭月娥上京前再談美國制裁：有色眼鏡看香港

張曉明認為，如果任由香港局勢在一些反對派和外部勢力的主導下發展下去，甚至順着他們的腔調、他們設計的路徑、通過倉促的實行所謂的「真普選」來尋求出路，那麼香港只會陷入惡性循環；社會會越來越分化，與國家會越來越對立，不僅繁榮穩定難以為繼，「一國兩制」也可能被他們毁於一旦。

他提到，社會不少人已經在展望2047之後的「一國兩制」的前途命運，認為大家確實要考慮一下，「香港要拿什麼樣記錄，來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權呢？」

對於有人說這次中央採取的是霹靂手段，用力很猛，擔心國家安全立法會不會把香港管得太緊，一國兩制空間會不會因此而壓縮。張曉明談到，如果這兩者之間存在辯證關係的話，那麼應該是國家安全的底線愈牢，一國兩制的空間愈大。

【港區國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶　批未表態支持國安法

【港區國安法】3個關鍵因素　特朗普難在香港議題贏中國

【港區國安法】譚惠珠曝國安法時間表　蓬佩奧重申不應給香港特殊待遇

【港區國安法】環時：中國已做最壞準備 美國的制裁只會損耗自己 是慢性自殺

責任編輯：鄧國強

相關文章

【港區國安法】特朗普稱無諗過制裁習　藏國安法角力玄機？
2020/06/06
【港區國安法】特朗普稱無諗過制裁習　藏國安法角力玄機？
【港區國安法】路透社：外資擬將財資管理業務撤離香港　金管局這樣反駁
2020/06/05
【港區國安法】路透社：外資擬將財資管理業務撤離香港　金管局這樣反駁
【港區國安法】紐約時報解構中央為何此時推國安法：手握4大王牌
2020/06/05
【港區國安法】紐約時報解構中央為何此時推國安法：手握4大王牌
【港區國安法】人行：支持香港國際金融中心建設
2020/06/05
【港區國安法】人行：支持香港國際金融中心建設
政治 一國兩制 張曉明 立法會 基本法 國安法 港區國安法 人大常委 中國共產黨 大灣區

上一篇文章

【港區國安法】張曉明談話全文：國安底線愈牢　一國兩制空間愈大

下一篇文章

【中澳關係】澳洲澄清對種族攻擊零容忍 歡迎中國遊客前來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消
【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消
【港區國安法】共同社：日拒絕與美英聯署批中國 免礙習近平訪日
【港區國安法】共同社：日拒絕與美英聯署批中國 免礙習近平訪日
【美國示威】中國批美沒人權　蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁
【美國示威】中國批美沒人權　蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁
【中英關係】英議員促防中國留學生危害教育自由　央視反駁：做法可恥
【中英關係】英議員促防中國留學生危害教育自由　央視反駁：做法可恥
【華為5G】英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目
【華為5G】英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目
【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權　不代表一定獲居英權
【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權　不代表一定獲居英權