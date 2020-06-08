▲ 【港區國安法】張曉明呼籲香港思考2047後命運

港府今天(8日）舉辦《基本法》頒布三十周年網上研討會，國務院港澳辦常務副主任張曉明發布逾萬字的視象談話，強調全國人大常委會無論如何都會依照法定程序，完成國家安全立法工作。他並呼籲港人思考2047後的香港命運－－香港拿甚麽記錄獲得2047年後授權。

張曉明的談話題為「國家安全底線愈牢 『一國兩制』空間愈大」。他表示，香港社會高度政治化、泛政治化和民粹主義化，以致政府施政動輒得咎、國家安全處於不設防狀態、國民教育難以推行、媒體的對國家充斥各種負面報道、粵港澳大灣區建設受到抵制......。

張：內外反華反共勢力 要推翻國家政權

他強調，這些問題究其本質，是香港內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立；他們的目標，不只是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。

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張曉明認為，如果任由香港局勢在一些反對派和外部勢力的主導下發展下去，甚至順着他們的腔調、他們設計的路徑、通過倉促的實行所謂的「真普選」來尋求出路，那麼香港只會陷入惡性循環；社會會越來越分化，與國家會越來越對立，不僅繁榮穩定難以為繼，「一國兩制」也可能被他們毁於一旦。

他提到，社會不少人已經在展望2047之後的「一國兩制」的前途命運，認為大家確實要考慮一下，「香港要拿什麼樣記錄，來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權呢？」

對於有人說這次中央採取的是霹靂手段，用力很猛，擔心國家安全立法會不會把香港管得太緊，一國兩制空間會不會因此而壓縮。張曉明談到，如果這兩者之間存在辯證關係的話，那麼應該是國家安全的底線愈牢，一國兩制的空間愈大。

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責任編輯：鄧國強