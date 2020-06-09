【海南自貿港】衝擊香港偽命題  海南發展需腳踏實地

中國國務院日前發布海南自貿港建設方案，關於海南是否會替代現在香港部分功能和地位的問題，國家發展改革委副主任林念修周一表示，海南自貿港與香港定位不同，互補大於競爭，不會對香港造成衝擊，下一步將加強與粵港澳大灣區聯動發展。

細看數據，海南建設自貿港，要追趕或取代上海、香港，都是偽命題，無論從GDP、金融業增加值等各方面看，海南目前仍處於全國中下水平，與其好高騖遠，不如務實一些逐步行進。在可見的將來，海南要追趕滬港，還有很長的路要走。

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內地經濟學家吳曉波列舉了多項數據，比較了海南與與上海、深圳及香港等的差別。

首先，在土地方面，海南有3.5萬多平方公里的土地，相比之下，上海的面積只相當於0.18個海南，香港就更小了，只相當於0.03個海南。

然而，海南地方雖大，但大部分都是未開發的熱帶植林區。已開發建設的區域，只有大概1%的土地，約380平方公里，這一下就比上海、深圳小多了。比起香港大一點，大概是多30%左右。

香港金融業體量 為海南10倍

其次，GDP方面，以2019年算，海南年GDP是5308.9億元（人民幣，下同），而香港則是25310.37億元，1個上海頂7個海南，1個深圳或香港頂5個海南。若計算人均GDP，海南只有56507元，上海的人均GDP接近海南的3倍，深圳接近海南的4倍，香港接近海南的6倍，差距更大。

再者，如果海南要取代香港，意味著海南要成為國際金融中心。以金融業增加值算，海南只有392.23億元，而香港是4493.94億元。吳曉波直指，姑且不管金融體制是否健全，資本是否自由流動，是否銜接英美法系，也不管發展銀行業、保險業還是證券業，單說要做到香港的金融業體量，還要增長10倍。

海南過去曾迎來多次機遇。1984年，國務院批轉過一個文件《加快海南島開發建設問題討論紀要》，允海南行政區可以根據需要，批准進口工農業生產資料。但由於發展條件所限，結果海南由政府牽頭走私汽車倒賣，對內陸經濟造成衝擊，任海南行政區黨委書記雷宇被降職。

1988年建立海南經濟特區，沒實現「三來一補」和吸引外資，反而演變成了房地產泡沫。全省冒出兩萬多家房地產公司，在1993年房價就達到了7500元/平方米。

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2008年，國務院批准海南建設國際旅游島，2010年正式推進。此後，海南旅游業確實得到了長足發展，但也再次引來了炒房熱。時至今日，三亞的房價、房價收入比仍然名列全國前茅。

海南多次機遇均未能把握，有著先天的限制，單是對外交通，海南只有兩個機場對外，餘下只有靠渡輪，當遇上天氣惡劣之時，海南就幾成孤島，這對海南發展造成很大障礙。

中央每每制定規劃，總有輿論說會衝擊香港或取代香港，事實上，分析問題要看數據，香港近年風波不絕，但香港的獨特地位也不是其他地方可取代，港人切莫人云亦云，妄自菲薄。

本報記者：高青

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