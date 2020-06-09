【中美角力】得疫苗者得天下 中美疫苗競賽有三大原因

中美就新型冠狀病毒疫情的「口水戰」近期蔓延至疫苗研發問題，中國積極投入疫苗研發之際，美國有參議員指責中國試圖阻止西方國家發展疫苗，中方則否認。事實上，中美明爭暗鬥的疫苗競賽已經上演，有說法直指未來「得疫苗者，得天下」，哪國在疫苗戰中領先，可能改變未來地緣政治競爭格局。

全球目前10種候選疫苗 中國占5種

新冠病毒肺炎已致全球700多萬人感染，超過40萬人死亡，研發疫苗對於讓社會回歸常態尤為重要。根據世界衛生組織WHO)的數據，全球目前進行人體試驗的10種候選疫苗中，5種由中國政府和中國公司主導。

但有跡象表明，目前中美在疫苗研發競賽中勢均力敵。與總部位於天津的康希諾生物股份公司以及中國軍方合作的中國研究人員最先在著名醫學雜誌《柳葉刀》上發表了經過同行評議的第一階段臨床試驗的詳細結果。美國製藥商莫德納（Moderna）則在此前幾天公布了有前景的第一階段試驗結果，不過沒有經過同行評議。該公司將跳過調查疫苗有效性的第二階段臨床試驗，於7月份啟動投産前的最終臨床試驗。兩國的目標都是有疫苗今秋投入使用。

新冠肺炎疫情嚴峻，國際流行病防範創新聯盟（CEPI）首席執行官哈切特博士曾預測，新冠疫苗在全球範圍內的需求量級在10億劑以上，這對藥企來說無疑是是一個龐大的市場。

率先研發疫苗 可提升中國醫療強國地位

事實上，疫苗研發已不單單是商業競爭，首先，疫情率先爆發的中國，一直被西方指責隱瞞疫情，沒有即使向外界警示，最終導致全球大爆發，甚至有澳洲等多國醞釀就疫情向中國索賠。因此，率先研製出疫苗，可將有助於轉移這些批評和質疑，並顯示中國的技術實力，提升中國作為全球科學和醫療強國的地位。

此外，疫苗更成為了一種戰略物資，哪國率先擁有將意味擁有決定地位和話語權，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯曾形容，「誰有了疫苗，就像冷戰時誰有了核武器」。儘管國家主席習近平在世界衞生大會承諾，中國一旦製成疫苗將開放為全球公共財產，但業內專家預計，包括中國在內的所有國家都將優先為本國公民接種疫苗。

最後但也很重要的一點是，疫情打擊環球經濟，疫苗被視為經濟的「救命稻草」。用紐約外交關係協會全球衛生問題高級研究員Yanzhong Huang的話說，越早研發出疫苗的國家，經濟就會越早復甦。而這可能會改變遊戲規則，進而影響地緣政治平衡。

因此，两國勢必加快疫苗研發，這既關係民眾健康，也關係到經濟復甦和在中美角力中誰將佔據優勢。

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本報記者：蒯宇澄

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