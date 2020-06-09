▲ 【港區國安法】中英外長國安法風波後首通話 王毅促英方「3個尊重」

全國人大推動訂立「港區國安法」後，英國多次指稱舉有損一國兩制，英方更表示擬擴大香港居民持有的BNO權利，准許他們赴英國工作。中國國務委員兼外長王毅周一（8日）與英國外相藍韜文（Dominic Raab）通電話，談香港議題。希望英國尊重中國在香港維護國家安全的正當權利。

根據新華社報道，王毅周一是應約與藍韜文通電話。王毅說，國家安全事務屬中央事權，是各國通例，中國也不例外，中央政府通過基本法第23條責成香港特區自行立法維護國家安全，並不改變國家安全屬於中央事權的屬性；面對香港國家安全受到現實危害和嚴重威脅，全國人大果斷立法並且適用香港，有助於盡快填補香港國安法律的明顯漏洞和長期缺失，合理合法，勢在必行。

王毅促英方慎之又慎

王毅説，中英都是聯合國安理會常任理事國，應在遵守國際關係基本準則、不干涉別國內政上作出表率。回顧中英關係歷史，中方從未干涉英國內政，從不對英國國內事務指手畫腳。

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王毅提出中方也希望英方：

尊重中華人民共和國憲法和根據憲法制定的基本法

尊重中方維護自己領土上國家安全的正當權利

尊重中國中央政府根據「一國兩制」方針對香港實施的管治

他希望，英方在這一問題上務必要採取慎之又慎的態度。報道同時引述藍韜文稱，英方致力於發展與中國強有力的雙邊關係，相信疫情過後兩國合作會迎來廣闊空間。

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責任編輯：鄧國強

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