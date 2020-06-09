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【世衛譚德塞】被問及中國抗疫白皮書  譚德塞沉默10秒下屬代答

國情動向 08:19 2020/06/09

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世界衛生組織秘書長譚德塞多次肯定中國對抗新冠肺炎疫情的成果，但他香港時間今日凌晨記者會上，被問及中國7日發布的抗疫白皮書時，卻沉默10秒，最後代答的世衛官員表示當前工作重點是避免第二波疫情。

中國政府7日發布「抗擊新冠肺炎疫情的中國行動」白皮書，說明中國對抗疫情歷程，另提到湖北省武漢市監測發現不明原因肺炎病例，中國及時主動向世界衛生組織（WHO）及美國等國家通報疫情訊息。

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今天在WHO總部日內瓦的視訊記者會上，有媒體詢問WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），中國政府在白皮書上說明各種抗疫努力，對此WHO有無評論？

譚德塞聽完問題後無意回答，而身旁WHO官員眼光皆投向譚德塞，約10秒無人接話後，譚德塞用眼神示意要WHO官員代答。

WHO公共衛生緊急計劃執行主任：重點是避免第二波疫情

WHO公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，任何一國發表應對評估當然可以提供一些好的經驗，但是WHO重點放在未來工作，強調應致力避免第二波疫情，以及如何做好準備等。

萊恩話鋒一轉也表示，未來將有時間回顧先前工作，從國家政府層面及技術、科學、政治等角度，會去檢視所有層面及相關各方所做決定，並說有很多國家有值得學習的經驗，WHO有興趣去閱讀中國的白皮書， 但若一直考慮數月前發生的情況會影響未來的工作。

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除了中國議題外，因先前美國總統特朗普表示終止與WHO關係，今天另有媒體詢問WHO是否會繼續與美國疾病管制暨預防中心（CDC）及其它美國相關機構合作？

對此WHO流行病學家科霍芙（Maria Van Kerkhove）在記者會上表示絕對會繼續合作，將持續與美國各相關衛生機構以各種平台合作，且自疫情開始一直是如此。

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責任編輯：鄧國強

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