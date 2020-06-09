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【新冠肺炎】哈佛分析衛星圖及百度：疫情或去年夏末已在武漢爆發

社會熱點 10:15 2020/06/09

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哈佛分析衛星圖及百度：疫情或去年夏末已在武漢爆發

美國ABC新聞報道，哈佛大學醫學院最新研究指出，新冠肺炎疫情或早在去年夏天，就已在武漢傳播。研究團隊透過衛星影像發現，去年秋天，武漢幾間主要醫院周圍的車流量大增，而就在同一個時期，中國網上搜尋「咳嗽」和「腹瀉」等疑似新冠病毒症狀的關鍵字搜索量，也在這時飆高。研究人員因而推測，疫情可能早在去年夏季末開始在武漢傳播，病毒出現時間遠比外界目前所知還早。

負責研究的哈佛醫學院布朗斯坦教授（Dr. John Brownstein）表示，團隊採用類似情報機構使用技術，分析2018年10月與2019年10月的商業衛星圖像 ，「觀察到從2019年夏末秋初開始，武漢5家主要醫院周圍交通量大增」。

衛星影像顯示，武漢天佑醫院停車場車輛，去年10月較前年同期多67％。

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根據研究，武漢天佑醫院停車場中的車輛數，2019年10月比2018年10月多了67％。武漢同濟醫院車流量也在2019年9月中出現高峰。巧合的是，就在同一期間，百度搜尋引擎上搜尋腹瀉和咳嗽等關鍵字的次數也增加，而這些症狀後來被認為是新冠肺炎的典型症狀。
            
布朗斯坦說：「去年10月有事發生。顯然，在公認的新冠肺炎疫情開端之前，武漢社會就出現某種程度的混亂。」這項研究邏輯很直接，呼吸道疾病會在社區中造成特定的行為，因此，即便患者沒有意識到自己生病，研究人員能透過這些顯示特定行為模式的圖像，有助解釋當時發生了什麼事。

布朗斯坦也表示，雖然這項證據是間接的並非決定性證據，卻能反映真實情況，為研究新冠肺炎起源提供新的重要數據。

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責任編輯：游昊雲

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