【中美5G角力】丹麥稱只考慮用盟友5G設備　被指暗示拒用華為

特朗普加大對華爲封殺之際，丹麥官員表示，該國僅會使用來自被視爲安全盟友的國家的5G供應商。外媒指，此舉爲丹麥棄用華爲做出了鋪墊。

在線技術新聞網站ITWatch周一報道稱，丹麥國防大臣布拉姆森（Trine Bramsen）表示，「爲了保護丹麥和丹麥人，我們希望與我們已經結盟的國家合作」。

目前丹麥的幾家大型電信商，北歐3電信（Nordic telecoms 3）、特利亞電信（Telia）和挪威電信（Telenor）還沒有選擇5G服務供應商。

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去年，丹麥最大的電信運營商TDC在5G網絡建設上選擇使用愛立信而不是華爲。TDC表示，這是一個商業決定，但「並非無視」外界對華爲和信息安全的普遍擔憂。

華爲處於美中兩國爭論的中心。華盛頓方面表示，該公司的5G技術可能被北京用作間諜工具。華爲對此予以否認。

上個月，特朗普政府採取行動，試圖阻止華爲在全球範圍內獲得芯片供應，引發了中國將採取報複的擔憂。同時，英國正在審視美國的制裁可能對英國網絡造成的影響，並尋求使其供應來源多樣化。

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責任編輯：鄧國強

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