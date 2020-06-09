▲ 【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多 美難擋收入

華為雖遭遇美國的封殺令，但最新研究滙整出華為佔有最多的新一代5G通訊專利，即使美國極力排除華為，該公司仍能靠著收取授權金、權利金等確保維持收入。

彭博報道，科技研究公司GreyB Services和分析公司Amplified AI共同進行研究，調查截至去年底6400項源公司自稱「核心5G技術」的專利，並根據目前的行業標準比對，最後認定有1658項為核心技術。這之中有8成被6家公司掌握，擁有其中最多項的便是華為，剩下為三星、LG、諾基亞、愛立信和唯一的美國公司高通。

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GreyB負責人Deepak Syal表示，即使廠商僱用其他公司來建立5G基礎設施，他們仍然必須向華為付款，因為華為在開發該技術上有所貢獻，但目前研究只在第1階段，還會有更多專利不斷出籠。

「這不是誰多誰少的問題，而是美國要努力增加貢獻，否則即使採取封鎖措施也無濟於事，因為依然要付授權金、權利金。」

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科技公司間的專利戰已行之有年，華為近年便與三星、高通、威訊（Verizon）等公司發生專利糾紛，相關專利費用高達數十億美元。華為發言人Ben Howes曾表示，該公司自己創造大量的知識產權，不需要偷別人的東西。

這項研究再次凸顯每家科技公司都急於申請專利，確保日後有權收取費用。猶他大學法學教授Jorge Contreras表示，所有公司差不多都申請過量，將大家的份額減少75%左右排名才對。

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責任編輯：鄧國強

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