【反修例一周年】何韻詩到台參加涉港遊行遭潑漆　11名台灣統派人士遭起訴

▲ 何韻詩到台參加涉港遊行遭潑漆 11名台灣統派人士遭起訴

在台灣，女星何韻詩去年9月29日參加「台港大遊行：撐港反極權」活動，接受媒體採訪時，遭男子胡志偉、梁太富潑灑紅漆，台北地檢署調查後將涉嫌參與潑漆的11名統派人士，依涉犯《刑法》強制罪、公然侮辱、毀損罪及違反《集會遊行法》提起公訴。

台北地檢署查出，胡志偉、梁太富、陳友達等11人，大多是「大陳島鄉情文化促進會」成員，或是朋友，或同屬中華統一促進黨黨員，或是老闆員工關係，平時往來互動密切，其中胡志偉還熱衷於政治活動。胡志偉等人不滿香港的抗爭運動，因得知香港藝人何韻詩及香港眾志協秘書長黃之鋒等人將到台參加「台港大遊行：撐港反極權」活動，所以決定表達反對訴求。

胡志偉等人在去年9月29日活動當天上午，在新北市板橋區大陳消防安全有限公司及大陳島鄉情文化促進會聚集謀劃，並決定由誰動手，動手方式包括潑漆、丟餿水袋、水球、尿液袋或持水槍噴水等手法。

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其中胡志偉分配到對何韻詩或黃之鋒等人潑漆，其餘梁太富等6人則在外圍位置見機行事，如果見到胡志偉無法順利逃脫時，便假扮成熱心民眾上前勸阻，並喊和平理性，不要打人，藉以避免胡志偉遭抗爭運動支持者的不法對待，至於陳友達等4人則在中華路及漢口街一帶。



檢警在過濾大批蒐證影片，循線調查發現大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉及常務監事陳友達（54歲）是該起攻擊行動的發起兼策劃人，兩人在遊行前號召成員至新北市板橋區某公司內開會，研擬抗議及攻擊何韻詩的計劃。

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警方掌握胡等人案發前在辦公室內的影片，證明該組織有預謀性的計劃該起犯罪行動，除了主謀胡男、陳男外，還設有行動組（攻擊何韻詩）、保護組（保護行動組成員）、攔阻組（攔阻遊行民眾及警方）及標語組（遊行中持反對標語）。



當時胡志偉被檢方聲押但獲法院裁定交保時表示，「我使用這個暴力，我也願意跟她正式道歉，雖然她會提告，我也願意接受法律處分。」胡志偉也強力否認涉及組織犯罪，否則法官不會讓他交保。

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責任編輯：游昊雲