【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口

台灣芯片（又稱晶片）代工巨頭台積電被指夾在中美角力之間，特朗普加碼封殺華為芯片來源，佔台積電14％的營收恐泡湯。但台積電董事長劉德音今天派定心丸，指儘管貿易戰還沒結束、希望不會失去華為海思訂單，但相信其他客戶可以「很快速」彌補華為訂單的缺口。

台灣積體電路製造（台積電，TSMC）今天召開股東常會，股東關心中美貿易戰對台積電營運的影響。劉德音說，貿易戰還沒結束，台積電不是唯一夾在中美兩強中間的廠商，全世界都夾在中間，這是現實。

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劉德音表示，台積電會找出解決方法，將限制一一化解，技術領先是台積電在國際大國相抗衡中找到價值，以及對世界改變的抵抗力。

前景還需看智能手機市場

中美貿易戰升級至科技戰，市場傳出，華為旗下海思無法下單給台積電，對此劉德音表示，希望不要失去海思訂單，但是如果沒有海思訂單，有其他客戶想要填補空缺。

若然發生，有關需求（華為的需）可在非常短時間之內被替代。

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但他施又補充，由於還有市場空缺及智能手機市場空缺問題，因此無法預測失去華為訂單後，空缺能多快補上，要看產業連動性。

劉德音進一步說，台積電存在最大價值是釋放全世界的創新能量，目標依舊不變，要做大家的晶圓代工廠，在合乎法律與法規限制下，對每個客戶秉持公平、公正原則。

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責任編輯：鄧國強

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