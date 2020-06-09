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【中國經濟】李稻葵：經濟還有兩三年調整期 仍有六大發展機會

經濟脈搏 13:15 2020/06/09

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內地著名經濟學家、全國政協委員李稻葵在一個論壇上表示，中國經濟將有兩三年艱難調整期，未來政策面會聚焦保底線、留餘地及轉為危機。他也指出，未來有6大方面新的增長機遇可以留意。

李稻葵今日在「2020宏觀經濟論壇」演講，對於新型冠狀病毒肺炎疫情，他判斷，全球短期內或很難宣布戰勝了疫情，應該做持久戰的準備。具體來說，今年秋天全球可能還會有第二輪的疫情發展，明年春天也可能還會有。

指政策著重保就業、保企業

他指，中國目前在復工復產階段，目前來看消費者信心還是不足，沒有完全恢復到疫情之前的消費。從政策層面看，他認為，兩會召開之後政策趨勢非常明朗，有三個大原則：一是保底線，二是留有餘地，三是要轉危為機。

其中，保底線就是就業，底線就是社會穩定，堅決不能讓這場疫情影響到中低收入者的生活。不能出現因疫情而發生新的貧困。而今年中國有870萬大學畢業生，明年還會更多一些，今年兩會上提出要保證900萬個新增就業的人數，還是比較緊張的。此外，有些企業短期內碰到了問題，比如出口企業，要給這些出口企業一定的援助。他認為，「六保」最核心的就是這三方面，保民生、保就業、保企業，或者說市場主體。

他並指，政策寬鬆的過程中留有餘地，比如這次兩會沒對經濟增長提出硬指標，就是怕地方政府為了GDP指標搞一些短期來看似乎能夠穩住經濟，但是長期來看會留下隱患的措施。因為明年後年的經濟情況不會一下子就扭轉過來，國際形勢還會變化，所以把一些政策的「子彈」留下來，中央層面也是留有餘地的，比如這次的特別國債券只發了1萬億元，之前很多預測是1.2萬億元，他認為這擔心明年後年經濟還不能完全恢復，所以留有餘地。

李稻葵看好汽車、房地產、新科技

李稻葵說，未來的兩三年，中國經濟可能還會是比較艱苦的，但此後，中國經濟應該能夠回到6%左右的增長。他也指出，具體來看，有六個方面仍然有發展機會。

一是汽車的銷售會恢復，汽車銷量過去這兩年下降非常快，但這種下滑不是長期的，還有大量的家庭想買車、換車，中國的百戶人家的汽車平均保有率只是巴西的一半。地方政府發力需要在汽車的牌照管制方面有創新。

第二，房地產方面，住宅地產是增長點，他指，雖然不可能回到過去的爆發式增長，但仍然有增長空間。疫情期間大家宅在家裡，對住房有新的體驗，或會想換大房子、換更好的區域，或會想重新裝修。這方面需要相關的政策配套，要增加土地供給，控制房地產的價格，房子要做到房住不炒，根本之策不是搞限購，根本的職責是增加住宅土地供給。

第三是新科技，未來幾年一定會大規模發展，他指，包括這次疫情期間發揮了重要作用通訊軟件、內容網站，應用層面的新科技，包括人工智能還會發展。

第四是重點領域投資，例如老舊小區的改造、智能電梯，此外還有重點高科技工程，城市地下傳感器的設計和建設等，這方面也會出現大量的技術需求和機會。

第五是金融，也面臨著新發展的新階段，債市市場還要擴大，政府債券的規模一定會擴大。註冊制之後有進有退，股市也會發展。

第六是新型城鎮化，這可能是未來二三十年的重大機遇，農村兒童和老人要進城，城裡的外來工會定居下來，這個問題要仔細地地研究。中國這麼多城市，從一線到三四線城市，哪些城市、哪些地區人口會流入，哪些地區的住房、公共設施會增加投資，最終是老百姓自主定居的選擇，我們應該做好這方面的研判，投資、政府的政策都要跟著百姓的意願走。

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責任編輯：蒯宇澄

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