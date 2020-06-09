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【去中國化】3組數據話你知　印度「去中國化」談何容易？

國情動向 15:38 2020/06/09

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中國與印度這兩個最大的發展中國家的交往，表面看是經貿關係持續增長，但由於宗教、長期邊境領土爭端，以及與巴基斯坦的關係，中印之間也暗流湧動。新冠肺炎疫情更讓印度民間的「去中國化」情緒升溫，一款名為「移除中國應用程式（Remove China Apps）」的免費手機App在印度爆紅，推出兩周在Google Play的下載量超過100萬。

此外，一款取代TikTok（內地稱抖音）的印度手機App「Mitron」也爆紅，下載量超過500萬，還有知名人士公開呼籲抵制中國產品。不過，工商業和民間並不同調，他們有些獲得了中國投資，有些是從中國進口便宜的原材料，要與中國脫鉤談何容易。

其一:印度至少75間電商等由中國投資

印度官方數據顯示，中國在印度的直接投資不超過60億美元。但據在孟買的外交事務智庫Gateway House調查發現，印度至少有75間在電商、金融科技、媒體、聚合服務和物流領域的公司擁有不同數額的中資。

這個智庫最近的一份報告顯示，中國在印度30家「獨角獸」（市值超過10億美元的私營公司）企業中的18家擁有多數股。

TikTok在印度爆紅（網上圖片）

由於科技行業投資的性質，中國在這方面的「戰略性」投資已經對印度有很大影響力，因為一款小小的程式就可傳播到很多用戶的手機。

其二：印度製藥商從中國進口7成散裝藥

疫情激化民間希望切斷與中國聯繫的情緒，但需注意的是，印度製藥商從中國進口了大約70%的散裝藥品，這對抗疫來說尤為重要。

印度藥房（網上圖片）

在2018-2019財年，印度企業從中國進口了價值24億美元的散裝藥品和中間體。包括美國總統特朗普宣稱能預防新冠病毒的藥物羥基氯奎因（Hydroxychloroquine），以及一款熱門退燒藥，原料都是從中國進口，因為價格便宜，更容易買到。

其三Ｌ印中雙邊貿易額約900億美元

去年，印中雙邊貿易額約為900億美元，而其中近三分二是中國對印度的出口，雙邊貿易不平衡非常明顯，也顯示出印度目前需要中國仍多於中國需要印度。

但對印度來說，這也是有著數，通過進口相對便宜的中國資本產品，印度節省了外匯儲備，提高了資本效率。

因此，貿易結構的改變或許短期內不會完成，印度也無意完成，這需要長遠的計劃。

工商業考慮到經濟利益，不會選擇與中國脫鉤；民間和社交媒體上的反華情緒或許也將隨著疫情的消退而逐漸平息；再加上兩國當局的努力——就近期中印軍隊在拉達克地區的衝突，兩國高層6日已展開協商，印度想要切斷中國產業鏈應是可能性極微。

本報記者：尹航

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