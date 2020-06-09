【中美角力】特朗普擬簽署維吾爾人權法案 可制裁中國官員

▲ 特朗普擬簽署維吾爾人權法案 可制裁中國官員

路透社引述知情人士透露，美國總統特朗普計劃簽署法案，允許制裁壓迫維吾爾族穆斯林的中國官員，但消息來源未提到簽署法案的時間表。

美國聯邦參議院及眾議院上個月在跨黨派支持下，陸續通過「2020年維吾爾人權政策法案」，內容是允許制裁應為鎮壓新疆維吾爾及其他穆斯林族群負責的官員；聯合國估計超過100萬名穆斯林受困於當地拘留營。

中國駐美大使館重申先前聲明表示，這項法案「公然抹黑中國的反恐及去極端化措施，並嚴重干預中國內政」，中國「深感遺憾並堅決反對」，「我們呼籲美國立即更正錯誤，停止利用新疆相關議題干涉中國內政，不要進一步走上歧途。」

【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多 美難擋收入

【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口

中美關係近期趨於緊張，原因包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源地之爭，以及「港區國安法」爭議。中國否認處理疫情失當，並指美國應停止干預香港及中國事務。

共和黨籍的特朗普近期下令政府展開程序，取消美國給予香港的特殊待遇，以懲罰中國，還說美方會制裁被認定扼殺香港自由的個人，但特朗普上週說，他未考慮因北京強推「港區國安法」就對國家主席習近平個人施以制裁。

【中美貿易戰協議】特朗普：與中國和睦相處是好事 但不知會否發生

【美國示威】特朗普大選就算墮馬 拜登當選也難阻中美驚濤駭浪

【中美角力】特朗普有無盡力防範疫情傳美？Fact Check拜登指控

【中美角力】六四31周年 美軍艦通過台灣海峽

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解