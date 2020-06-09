【國泰危機】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起

▲ 【國泰重組】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起

國泰航空 （00293） 、太古 （00019） 和國航 （00753） 今早停牌。國泰中午公告，港府牽頭推動涉資390億元的拯救方案，涉及發行優先股、供股和貸款，太古繼續為國泰控股股東。國泰停牌前市值346.6億元。國泰與香港、中國航空業淵源深厚。國泰英文名為何叫「Cathay Pacific」？原來可以追溯至宋朝時期，「Cathay」原意指「契丹」。

「契丹」是公元10世紀在中國北方遊牧民族，曾建立過遼國，但至12世紀被金國所滅，遼國的遺民、也就是契丹民族在領袖耶律大石帶領之下，沿著絲綢之路向西域遷徙。

契丹族人到達中亞一帶建立領地，後世稱之為西遼。

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由此可見，西遼人（Qara Khitai）其實也是契丹人，當他們與當地中亞人接觸時，就稱呼自己為「Khitai」，加上當地人知道他們來自中國北部，當地人因此把「Khitai」契丹人與中國人混為一談。

1206年，成吉思汗統一蒙古各部，從此蒙古帝國積極擴張，也把中國北方稱為「契丹」的說法，帶到歐洲。可以說，契丹人、西遼人便是西方最早認定的「中國概念」之一。

馬可勃羅口述的《東方見聞錄》，便稱中國北部為契丹、華南為「蠻子」(Manji)，與蒙古人的說法一致。

西方人曾把北方外族 誤當中國人



事實上，「Khitai」這個名字在歐洲廣為流傳，當時資訊不發達，有好一段時期，歐洲人甚至以為契丹等同全個中國，一眾冒險家亦都響往到訪這個遠東這個神秘國度，古代英文亦用了「Cathay」－－「Khitai」的變體字代表著中國。

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就算到了今天，俄文「Китай」仍是解作中國人，發音也就是與「Khitai」相似，留有歷史的痕跡。

直至1946年，國泰兩名創辦人Roy Farrell及Sydney de Kantzow準備在上海成立航空公司時，便想起「Cathay」這個代表中國的字串。而Cathay的發音與「國泰民安」中的「國泰」相似，令這家航空公司的名字有了雙重意義。名字沿用至今。

責任編輯：鄧國強