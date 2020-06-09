  • 31°C
香港時間 : 2020609日 (二) 15:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關

國情動向 15:19 2020/06/09

分享：

中美角力日益加劇，美國日前還宣布，禁止有解放軍背景的中國留學生入境美國，指控他們會竊取機密。中國電訊商華為創辦人任正非認為，中美科技差距仍然很大，這與中國的泡沫經濟和不能踏實做學問有關。中國將來和美國競賽，唯有提高教育一條路。

華為旗下「心聲社區」微信公眾號近日刊登人民大學經濟學者向松祚的一篇文章，文章引述任正非5月21日的訪談。

「美國科技上的深度和廣度　值得我們學習」

任正非提到，華為雖然已做到行業領先地位，與個別企業相比已經沒什麼差距了，但就中國整體和美國比，差距還很大，「美國在科技上的深度和廣度都是值得我們學習的，我們還有很多欠缺的地方」。

他指出，中美科技巨大差距與中國這些年的經濟上的泡沫化有很大關係。「P2P、互聯網、金融、房地產、山寨商品……等等泡沫，使得人們的學術思想也泡沫化了」，「如果大家都不認真去做理論，都去喊口號，幾十年以後我們不會更加強大。所以，我們還是要踏踏實實做學問。」

中美近期在經貿、科技、人權上角力白熱化。任正非認為，中國將來和美國競賽，唯有提高教育，沒有其他路。而提到教育最主要的一點，是重視教師。他指，只有教師的政治地位、經濟待遇提升，才能使教育得到較大發展。

責任編輯：尹航

【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口

【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多　美難擋收入

【中美5G角力】丹麥稱只考慮用盟友5G設備　被指暗示拒用華為

【華為5G】華為打響公關戰：我們20年來為英國付出貢獻

【華為5G】任正非密談曝光：華為處戰時狀態 他以這段影片激勵下屬（有片）

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【去中國化】3組數據話你知　印度「去中國化」談何容易？
今日
【去中國化】3組數據話你知　印度「去中國化」談何容易？
【中美角力】特朗普擬簽署維吾爾人權法案 可制裁中國官員
今日
【中美角力】特朗普擬簽署維吾爾人權法案 可制裁中國官員
【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域
今日
【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域
【國泰危機】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起
今日
【國泰危機】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起
微信 華為 美國 中國 地產 解放軍 行業 電訊 金融 任正非

上一篇文章

【中美角力】美擬列外國使團　環球時報胡錫進：美國情報機關似乎不夠聰明

下一篇文章

【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【世衛譚德塞】被問及中國抗疫白皮書 譚德塞沉默10秒下屬代答
【世衛譚德塞】被問及中國抗疫白皮書 譚德塞沉默10秒下屬代答
【港區國安法】回應蓬佩奧 環球時報批美屢發動戰爭「誰更像納粹？」
【港區國安法】回應蓬佩奧 環球時報批美屢發動戰爭「誰更像納粹？」
【中英關係】英議員促防中國留學生危害教育自由　央視反駁：做法可恥
【中英關係】英議員促防中國留學生危害教育自由　央視反駁：做法可恥
【美國示威】中國批美沒人權　蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁
【美國示威】中國批美沒人權　蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁
【港區國安法】如何思考2047香港命運？張曉明這樣說
【港區國安法】如何思考2047香港命運？張曉明這樣說
【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權　不代表一定獲居英權
【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權　不代表一定獲居英權