【中美角力】美擬列外國使團　環球時報胡錫進：美國情報機關似乎不夠聰明

中美關係緊張局勢升級，對於有消息指，美國考慮將更多中國媒體駐美機構列為外國使團（foreign missions），包括《環球時報》，其總編輯胡錫進在Twitter發文指，《環球時報》是高度市場導向，「我們不知道自己有那麼重要。美國情報機構似乎並不那麼聰明。」

胡錫進Twitter帖文： Adding the highly market-oriented media Global Times to the "foreign-mission list"? We didn't know we were that important. It seems that American intelligence agencies aren't that intelligent.

美國《華爾街日報》上周報道，特朗普政府正考慮在未來幾天，將第二批5家中國官方媒體駐美國的分支機構認定為外國使團。其中一名知情人士稱，上個月考慮的一份名單中提到了5家中國媒體機構，分別是《人民日報》、《環球時報》、中央電視台（CCTV）、中國新聞社和香港鳳凰衛視 （02008） 。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上稱，有看到這些報導，但在美國政府官方證實前不予置評。

【中美角力】媒體戰或升級 美擬列多4間中媒為外國使團 央視有份

美列5中國官媒「外國使團」 物業註冊須先獲批准（更新版）

今年2月，美國國務院將5家中國媒體認定為外國使團，涉及新華社等，認為這些媒體被中國政府控制，而非獨立的新聞機構，要求披露其工作人員名單，註冊現有物業或購買租賃新物業前，也必須獲得美方批准。

中國外交部當時表示，美方做法「毫無道理，不可接受」，隨後驅逐3名《華爾街日報》記者，並要求5間美媒駐華分社申報在華工作人員的財務、經營、持有的房產清單；又要求《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》3份報章，期限內交還年底前到期的美籍記者證，今後不得在中國包​​括港澳採訪。

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責任編輯：孫民

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