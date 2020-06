【中美角力】美擬列外國使團　環球時報胡錫進：美國情報機關似乎不夠聰明

中美關係緊張局勢升級,對於有消息指,美國考慮將更多中國媒體駐美機構列為外國使團(foreign missions),包括《環球時報》,其總編輯胡錫進在Twitter發文指,《環球時報》是高度市場導向,「我們不知道自己有那麼重要。美國情報機構似乎並不那麼聰明。」

胡錫進Twitter帖文:

Adding the highly market-oriented media Global Times to the "foreign-mission list"? We didn't know we were that important. It seems that American intelligence agencies aren't that intelligent.