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【中國經濟】滬指收升0.6% 遊戲概念股走強

經濟脈搏 15:28 2020/06/09

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隔夜美股上漲，上證綜合指數今早小幅高開，隨後震盪走高，收市升0.6%，創指亦反彈逾1%，手機遊戲、網紅經濟概念股走強。

截至收市，滬指收報2956.11點，升0.62%；深證成指報11284.24點，升0.61%。創業板指全日升1.3%，報2181.59點。

滬深兩市成交縮量，合計6203億元（人民幣，下同），其中滬市成交2514億元，深市成交3689億元。北向資金今日淨買入46.2億元，為連續12日淨買入。

盤面上，影視傳媒、生物製藥、景點旅遊、物流等漲幅居前，石油礦業、汽車、農業板塊跌幅居前。

海通證券荀玉根認為，今年下半年市場整體中樞會向上，會比上半年更好。他強調三季度要聚焦內需，包括投資和消費。對於投資，重點關注新基建，傳統基建因為體量大，增速有限；而新基建包括7個領域，大多是科技行業，子行業的收入需求增速比較快。

另外，人民銀行今日進行600億元（人民幣，下同）7日逆回購操作，中標利率維持在2.2厘。今日並無逆回購操作到期，公開市場淨投放為600億元。   

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責任編輯：蒯宇澄

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