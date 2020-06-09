【中澳關係】繼旅遊警示後 北京再提醒留學生謹慎赴澳學習
國情動向 20:17 2020/06/09
中澳緊張關係持續升溫。中國教育部周二發布2020年第1號留學預警，提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳洲或返澳洲學習。受此影響，澳元兌美元擴大跌幅，目前下跌0.7%至盤中低點0.6970美元。
教育部網站發文稱，近期，澳洲主要高校計劃於7月前後陸續開學。全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳洲發生多起針對亞裔的歧視性事件。
此前，中國文化和旅遊部已建議中國遊客切勿前往澳洲旅遊，因對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現像明顯上升。澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）則指，當局對種族攻擊事件零容忍，對於中國指控澳洲種族歧視一事，感到「失望」。
去年中國對澳洲投資額減少62%
另據畢馬威(KPMG)和悉尼大學的一份報告顯示，去年中國對澳洲的投資減少43%至42宗，投資額更減少62%至24億美元。
報道指，在全球收緊外國投資審查的同時，人們對中國及其投資目的的看法也在不斷惡化，這可能會因新冠疫情大流行而變得更加負面。預計未來一年，中國對澳洲的總體外商直接投資將保持低迷。
澳洲日前宣布對外國投資規定進行重大修改，將把目前對國有投資者的審查擴大到民間投資者，並對敏感領域的收購實施國家安全測試。
責任編輯：蒯宇澄
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