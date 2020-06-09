【中澳關係】繼旅遊警示後 北京再提醒留學生謹慎赴澳學習

中澳緊張關係持續升溫。中國教育部周二發布2020年第1號留學預警，提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳洲或返澳洲學習。受此影響，澳元兌美元擴大跌幅，目前下跌0.7%至盤中低點0.6970美元。

教育部網站發文稱，近期，澳洲主要高校計劃於7月前後陸續開學。全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳洲發生多起針對亞裔的歧視性事件。

此前，中國文化和旅遊部已建議中國遊客切勿前往澳洲旅遊，因對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現像明顯上升。澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）則指，當局對種族攻擊事件零容忍，對於中國指控澳洲種族歧視一事，感到「失望」。

去年中國對澳洲投資額減少62%

另據畢馬威(KPMG)和悉尼大學的一份報告顯示，去年中國對澳洲的投資減少43%至42宗，投資額更減少62%至24億美元。

報道指，在全球收緊外國投資審查的同時，人們對中國及其投資目的的看法也在不斷惡化，這可能會因新冠疫情大流行而變得更加負面。預計未來一年，中國對澳洲的總體外商直接投資將保持低迷。

澳洲日前宣布對外國投資規定進行重大修改，將把目前對國有投資者的審查擴大到民間投資者，並對敏感領域的收購實施國家安全測試。

【中澳關係】澳洲澄清對種族攻擊零容忍 歡迎中國遊客前來

【中澳關係】稱種族歧視言行明顯上升 中國籲切勿前往澳洲旅遊

中國對澳洲大麥加徵稅項 澳擬向世貿申訴但稱「沒打貿易戰」

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品