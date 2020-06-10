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一文看懂任正非點睇中國未來：國家前途在開放　民粹主義害國

國情動向 08:08 2020/06/10

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華為處於中美角力的磨心，遭美國加碼遏制發展。華為創辦人任正非在上月一場訪談中談到華為和中國的未來，人民大學經濟學者向松祚發文紀錄談話全文，華為官方微信「心聲社區」轉載。任正非談了當前中國面對的種種挑戰與機遇，包括基礎教育、人才培養、科學創造、科技創新、對外開放、以及全球人才競爭等。任正非訪談提到的觀點，本文帶你一次看懂。

【全文點擊看華為「心聲社區」】

談人才：要「砸錢」投資科學家

  • 1.對於任何國家和民族的復興和強盛，人才是最重要的

任正非舉出德國和日本的例子。二戰後，德國和日本經濟和工業基礎受重創，但得益於他們的人才、教育、基礎，才能夠快速振興。所有一切失去了、不能失去的是人，人的素質、人的技能、人的信心很重要。

  • 2.搞芯片、搞電子工業，只砸錢不行，還要砸數學家、物理學家、化學家等等

任正非說，國家過去發展工業的方針是砸錢，修橋、修路、修房子……已經習慣了只要砸錢就行。但是芯片砸錢不行，得砸數學家、物理學家、化學家……

  • 3.中國應該全面改革和改善各項政策，大膽吸引全球人才，搞跨國創新

任正非認為，完全依靠中國自主創新很難成功，可以跨國創新。即是「在很多國家中建立創新基地。哪個地方有能力，就到哪個地方去，我們可以在當地去建一個研究所。」

他又指出，中國的個人所得稅比外國高很多，「要創造一些讓外國科學家回國的路」，意指為引入優秀人才而提供優惠政策。

談中國未來：要開放

  • 1.國家未來的前途在開放

任正非表示，中美會談之後，他聽到中央電視台說「中國要開放、要改革」，感到很高興。但他仍認為，中國開放晚了、改革晚了。「WTO對人家是有承諾的，我們得到好處以後就要去兌現。如果早一些去兌現，做一些貢獻，就能團結更多的朋友。」

  • 2.千萬不要煽動民粹主義情緒。民粹主義是害國的

任正非說：不能說用華為產品就愛國，不用就是不愛國。華為產品只是商品，如果喜歡就用，不喜歡就不用，不要和政治掛鉤。

他說，華為在廣告牌上從來沒有「為國爭光」這類話，只是最近的誓師大會有時候瞎喊幾句，但是我們會馬上出文件制止他們瞎喊口號，大家開慶功會、發獎章都沒有問題，茶余飯後說兩句過頭話沒問題，但是千萬不能煽起民粹主義的風。

「我經常舉一些例子，其實就是想潑華為公司的冷水，不能使用民粹主義，這是害國的。」

責任編輯：尹航

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