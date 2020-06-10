【國泰危機】國泰航空代碼點解叫CX 而不是CP？
經濟脈搏 07:07 2020/06/10
國泰航空 （00293） 、太古 （00019） 和國航 （00753） 今早停牌。國泰中午公告，港府牽頭推動涉資390億元的拯救方案，涉及發行優先股、供股和貸款，太古繼續為國泰控股股東。國泰英文名叫「Cathay Pacific」，為何航空代碼是「CX」、而不是「CP」？
Cathay Pacific=「契丹航空」
國泰的美籍創辦人Roy C Farrell於1946年成立「國泰航空」時，選上中世紀歐洲人對中國的古稱呼「Cathay」，直譯是「契丹」（詳見《國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起》），並用Cathay Pacific去註冊代碼。
如取其英文字的initial（初始字），理應是「CP」才對。不過由於當時initial「CP」早已被加拿大航空註冊（當年稱Canadian Pacific Airlines；CP Air），國泰才以「CX」作為代碼。
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責任編輯：鄧國強