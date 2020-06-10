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【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈

社會熱點 10:37 2020/06/10

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奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈

京東（09618）在香港第二上市，創始人劉強東以及美貌老闆娘「奶茶妹妹」章澤天再引關注。章澤天最初因在課室內手執一杯奶茶面向鏡頭微笑的清純形象而走紅網絡。中學畢業後，她進入清華大學人文科學實驗班，於2013年往美國哥倫比亞大學附屬的巴納德學院當交換生一年，並在當地認識京東創辦人劉強東，二人更在2015年結婚。事實上，章澤天的廣告價值也大大幫助京東。

章澤天於1993年出生於江蘇南京，最初因在課室內手執一杯奶茶面向鏡頭微笑的清純形象而走紅網絡，其本身已具廣告價值。

2017年，京東希望進軍美國時尚圈，劉強東不在就由章澤天宴請品牌方，幾乎請來了半個時尚圈，席間不僅全英文致詞，還分析内地消費者喜好，想和美國品牌促成合作，章澤天可說是從校花嫁富豪的花瓶形象，轉型為商業女強人。

【京東上市】奶茶妹健身照　意外洩露劉強東豪宅模樣

【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」

此外，她還大力推廣了京東網站的時尚和奢侈品業務，包括與業界傳奇人物艾里斯•阿普費爾（Iris Apfel）這樣一位被大家視為偶像的人物見面，並曾和蓋茨（Bill Gates）、碧咸（David Beckham）等其他有影響力的人物會面。

她也擔任京東公益基金會榮譽理事長和京東時尚品牌拓展顧問，曾代表京東集團與聯合國開發計劃署在京簽訂諒解備忘錄。雙方將在聯合國可持續發展目標框架下，與京東供應鏈上下游合作伙伴攜手共建「可持續物資循環再生平台」。

近年，她則積極投身於商業，通過「東辰投資控股有限公司」打理她和劉強東的資產。她日前以584.2億人民幣身家（約638.2億港元）被列入最新一期富人排行榜中，成為「最年輕富豪」。

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責任編輯：游昊雲

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