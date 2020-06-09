【中國經濟】海通證券稱中國就業壓力 或比官方失業率嚴重

▲ 海通證券稱中國就業壓力 或比官方失業率嚴重

疫情衝擊後，中國就業狀況備受關注，海通證券發報告稱，在關注全國城鎮調查失業率的同時，真實就業壓力或更重，全國城鎮調查失業率顯示的只是冰山一角。

海通證券宏觀分析師于博在 「真實就業壓力幾何，究竟來自何方」一文中說，在經濟指標持續改善的同時，就業形勢依然嚴峻。在政府預期目標中，新增就業目標大幅下調，以及調查失業率目標顯著上調，也意味著政府為保就業預留空間，但數據顯示的或只是冰山一角。

他指出，6%的調查失業率恐不足以反映真實就業壓力，例如今年大學畢業生人數高達874萬，是3大就業重點群體之一，而今年考研究所報名人數增幅高達16.3%，也從側面印證了就業形勢的艱難。

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他說，真實的就業壓力可在3個方面顯現，一是退出勞動市場群體，如大量農民工春節返鄉後並未返城，估算這部分群體人數超過2600萬人。二是新增失業群體，估算這部分群體人數超過300萬人。三是在職未上班群體，估算超過1400萬人。

報告認為，目前服務業受創最深，此外，人力成本高的產業也受到很大影響，如以非銀金融為代表的現代服務業，以及以電腦、國防軍工為代表的高階製造業。國務院總理李克強在政府工作報告提出，今年目標城鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6%左右，城鎮登記失業率5.5%左右。

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責任編輯：游昊雲