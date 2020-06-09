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【港區國安法】梁振英以「奴隸商」銅像被推倒　批英國干涉內政（有片）

國情動向 20:18 2020/06/09

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【港區國安法】梁振英以「奴隸商」銅像被推倒　批英國干涉內政

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月底被白人警員以膝蓋壓頸後死亡，引爆蔓延全球的反種族歧視運動，其中在英國布里斯托（Bristol），有示威者拆除17世紀奴隸貿易商科爾斯頓的雕像，並將雕像扔入河中。全國政協副主席、前特首梁振英在社交媒體發文，闡述科爾斯頓（Edward Colston）事跡、說明英國歷史上的人權污點，再借此批評英方干預中國內政、香港事務「不能接受」。

推倒銅像事件，發生在位於英國西南部的布里斯托，一名目擊者拍攝的影片顯示，數十名示威者將繩子套在科爾斯頓雕像的頸部並拉倒落地，之後他們踩踏雕像長達數分鐘。

科爾斯頓被指是奴隸販子

最終，雕像被示威群眾丟入附近的河道，現場爆出陣陣歡呼聲。目擊者萬特（William Want）在推特（Twitter）發文寫道，「今天我見證了歷史。」

【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消

梁振英：香港在大灣區中許多事情可以做 值得做

科爾斯頓1636年生於一個富商家庭，他在過去很長一段時間被視為大慈善家，布里斯托爾幾乎到處都是以他命名的建築物或街道，但近年愈來愈多人關注到科爾斯頓曾靠販運黑奴致富的歷史，早在今次示威前，已不斷有呼聲要求將他的銅像撤走。

科爾斯頓的雕像被推倒前後的模樣。

梁振英周二（9日）亦在facebook撰文，闡述上述英國歷史話題，原文如下：

當英國政客「大義凜然」地在涉港國安法一事上指手劃腳之際，英國布理斯托市（Bristol) 的民眾將當地一個奴隸販子科爾斯頓（Colston)的銅像拉下，拋入海中。

布理斯托是我在英國留學三年的地方，我結交了不少當地人朋友，畢業後回過去十幾次，其中一次是去老人院探病重的英國人鄰居，最近一次是去年，對這個地方算是有點認識。

奴隸生意是怎樣做的？布里斯托是海港城市，奴隸販子從這裡出發，到非洲捕捉當地人，然後跨過大西洋運往美洲，航程中將病死的拋入海中，上岸後將倖存者拍賣，再將部分得到的金錢買當地的煙草運販英國，因此煙草業就曾經是布理斯托的主要產業。幾十年前香港有一個香煙牌子譯名為「寶獅」 ，英文原名就是Bristol。

科爾斯頓一邊做奴隸生意，一邊做國會議員，同時又在當地做公益，因此以他命名的公共場地頗多，如今銅像被市民拉倒，日後市政府如何處理這些公共場地的命名問題，實在費索思量。

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梁振英然後把話鋒一轉，談及英國政府近期借「港區國安法」及人權議題批評中國：

我在想，如果科爾斯頓今天仍是國會議，他一定會對香港指指點點；如果他有個銅像在香港，一天到晚吵吵鬧鬧、打倒這樣打倒哪樣的泛民會不會把銅像拋落維多利亞港？

我們認識英國的所作所為，所以我們更不能接受英國的干預。

英國首相約翰遜及外相藍韜文近期談及國安時，屢次表明要擴大持BNO香港人的權利，方便他們赴英工作、最終獲得居留權機會。

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