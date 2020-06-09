【中美角力】美國參議院稱華府未正確監督中國國有電訊企業　籲吊銷在美牌照

美國政府多次指稱中國電訊商威脅美國國家安全，路透社報道，美國參議院周二公布的一份報告稱，美國政府有將近20年未能正確監督中國國有電訊企業，呼籲美國聯邦通訊委員會（FCC）迅速做出決定，是否要吊銷這些營運商的牌照。中國電信 （00728） 及中國聯通 （00762） 旗下美國子公司促請美勿撤銷其營運許可。

美國司法部等多個機構今年4月曾以國安為由，要求美國FCC撤銷中國電信在美經營許可；中國外交部發言人趙立堅當時表示堅決反對，稱中國政府一直要求中國企業在依法合規的基礎上，按照市場原則開展對外經濟合作。他表示，中方敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。

路透社報道，來自參議院常設調查小組委員會的一份報告稱，美國政府在將近20年裏，對在美國設有業務的中國國有電訊營運商幾乎沒有進行什麼監督。報告批評美國聯邦通訊委員會（FCC）及電信小組（Team Telecom）在監督中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司，以及太平洋網絡有限公司方面的工作。以上3家公司約20年前均獲得FCC批准在美國開展業務。

FCC在4月以國家安全風險為由，向這3家中國國有營運商發出了「說明理由」命令，要求說明為何FCC不應吊銷其在美營運的牌照。這份報告呼籲FCC迅速做出決定，是否要吊銷這3家運營運的牌照。

中電信及聯通 促美聯邦通訊委員會勿撤銷營運許可

稍早前，中國電信和中國聯通旗下美國部門敦促FCC不要撤銷其營運許可。中電信旗下美國子公司中電信美洲稱，美國政府的主張沒有根據，指FCC不應在缺乏具體不當行為證據的情況下，僅基於外交政策疑慮，而撤銷其在美國營運業務的權利。

聯通旗下的聯通（美洲）也指，公司在美國有20年的良好記錄，證明是美國電訊市場中一個有價值的貢獻者，在遵守FCC監管責任方面也有良好的記錄，同時還展現出配合美國執法機構的意願。

參議院常設調查小組委員會主席、共和黨議員波特曼（Rob Portman）在一份聲明中稱，各聯邦機構在保護美國電信網絡完整性，以及應對來自中國的國家安全威脅方面做的不夠。

2019年5月，FCC出於國家安全擔憂，否決另一家中國電信企業中國移動 （00941） 在美國提供服務的權利。

責任編輯：孫民

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