【中國經濟】內地失業率怎樣計？  壓力如山短期難移走

觀察中國經濟復蘇情況，一個關鍵數據是失業率。如果龐大的人群沒有工作，正顯示了雖然不少企業復工卻未復常。官方公布的4、5月城鎮調查失業率為6%，學者專家均認為未能反映實況。海通證券的報告指，單是農民工新年返鄉後未返城的，人數已超2600萬人，可見就業壓力之大。

外圍疫情尚未見平緩，內需仍然疲弱，大批高校畢業生仍未找到工作，就業壓力短期難紓緩，部分貧困人口生計幾陷斷絕，這是中央高層今年下半年最具挑戰的課題。

【中國經濟】海通證券稱中國就業壓力 或比官方失業率嚴重

海通證券宏觀分析師于博最新發表《真實就業壓力幾何，究竟來自何方》報告中指，在經濟指標持續改善的同時，就業形勢依然嚴峻。報告稱，真實的就業壓力並非僅以失業的形式體現出來，具體包括三個方面：

一、比如今年農民工外出務工人數按年下滑31%，一個重要的原因是，大量的農民工春節返鄉之後並未返城。估算這部分群體人數超過2,600萬人。

二、新增失業群體。今年4月份城鎮調查失業率較去年同期整整高出一個百分點。估算這部分群體人數超過300萬人。

三、在職未上班群體。這部分群體的占比從3月份的18.3%下降到了4月份的3.5%。而工作時間變短、收入增速大幅回落、幾近歸零，也都從側面印證了這點。估算這部分群體人數超過1400萬人。

而以行業分類，第三產業受創最深，其中金融地產相對穩健，但居民生活半徑的縮小，使得消費需求無處釋放，尤其是航空運輸業因航線切斷而大受打擊，同樣慘烈的還有傳媒娛樂、休閑服務。

【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業

總理李克強不久前指，中國有6億人月入僅千元，惹來輿論熱議。中國社科院副院長蔡昉也指出，「6億人月收入1000元」這是一個事實，這6億人是承受不起失業、承受不起就業不足、承受不起長期不工作的。對總理來說，對解決就業可說是心急如焚。

近半大學生未就業 壓力將延至明年

另一個壓力來自高校畢業生就業。今年有破紀錄的874萬人，各地政府也出盡辦法協助畢業生就業，無奈一是僧多粥少，二是職位錯配，現有提供的低端職位未必適合大學生。以山東科技大學交通學院公布為例，現屆畢業生協議就業率23.57%，本科考研率49%，報名參加西部志願服務計劃11人，報名參軍3人，報考公務員、事業編及其他未就業學生約佔27%。

值得注意的是，報讀研究生的人數竟佔近半，當中有不少是因為求職困難，索性在校多躭一兩年，加上未就業學生，起碼近半學生未找到合適工作，這個壓力也會延續至下一年。

兩會上總理強調「千方百計穩定和擴大就業」、「就業是最大的民生」，都意味著保就業已經成為政府的首要目標。從目前情況來看，就業是壓在社會頭上一座大山，沒法一下子解決，只能想方設法逐步紓緩。只要就業回復正常，中國經濟才算是回到正軌。

本報記者：高青

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