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【中美5G角力】高通CEO：無論形勢如何變化都希望與中國繼續合作

經濟脈搏 21:25 2020/06/09

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新冠疫情或改變全球產業鏈佈局，5G發展及中美關係的未來備受關注，美國芯片生產商高通（Qualcomm）首席執行官莫倫科夫（Steve Mollenkopf）出席第二期CDF TALK 2020（中國發展高層論壇創新演講）時表示，無論形勢如何變化，都希望能繼續與中國夥伴開展合作，並預期至2030年，5G將在中國創造9,000億美元直接經濟產出。

高通是中國通訊設備巨頭華為供應商之一，在美國升級對華為的制裁措施，限制其使用美國技術製造芯片之際，內媒《第一財經》引述莫倫科夫表示，高通與中國合作夥伴的協作已擴展至多個行業，包括醫療健康、智能手機、集成電路、物聯網、軟件和汽車。

他希望未來更多專注於發展5G，而不會太多受到那些不利因素的影響，對公司與中國夥伴開展的合作感到非常滿意，期望無論形勢如何變化都能繼續合作。

料未來10年　5G將給中國創造9千億美元直接經濟產出

他又提到，智能手機銷量是經濟復甦指標之一，而中國的智能手機市場需求量和激活量均有好轉。4月份在中國銷售的智能手機中，近4成是5G手機。高通預計，5G將比4G LTE早兩年實現全球連接達到10億。

到2025年，中國的網絡連接預計將佔全球的30%，到2030年，5G將在中國創造9,000億美元直接經濟產出，以及4,000億美元經濟增加值。到2030年，5G商用將帶來800萬個就業崗位。

莫倫科夫表示，這不僅是對智能手機的影響，5G催生的全新商業模式、業態和經濟，將帶來新機遇並成為全球經濟復甦的關鍵。

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責任編輯：孫民

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