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台灣也搞「地攤經濟」？ 蔡英文逛基隆廟口夜市谷消費

經濟脈搏 22:19 2020/06/09

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香港有一萬元現金發放計劃，台灣則推出消費振興券。在大陸「地攤經濟」從大熱到降溫之際，台灣的蔡英文總統到訪基隆廟口夜市谷消費，一嘗蚵仔煎、營養三明治、酒釀湯圓、愛玉冰，停留約40分鐘後離去。蔡英文說，疫情已告一段落，現在是新生活的開始，配合下月15日推出「振興三倍券」，呼籲民眾到處買、到處吃、到處逛，多走多消費，讓振興期力度能更強。

蔡英文下午5時許在基隆市長林右昌等官員陪同下前往基隆廟口，先到奠濟宮參拜，隨後前往碳燒蚵仔煎品嘗美食，並買了5份的營養三明治，期間，不少攤商和民眾拿起手機拍照。蔡英文透露，以前就很喜歡自己來基隆逛逛。

「振興三倍券」被批複雜、擾民

據了解，台灣行政院推出的「三倍券」將在本月拍板定案，民眾需先拿出1,000元（新台幣，下同），才能換購3,000元的三倍券。除了實體券之外，也規劃了「數位三倍券」，參與規劃的知情人士指出，只要民眾透過數位三倍券消費滿3,000元，未來有機會至ATM直接提取政府提供的2,000元回饋。有網友批評繞來繞去、越來越複雜、「為什麼不直接發2000，根本擾民」。

蔡英文品嘗基隆廟口小吃，籲民眾多外出振興消費。（蔡英文fb圖片）

蔡英文品嘗基隆廟口小吃，籲民眾多外出振興消費。（蔡英文fb圖片）

目前，台灣已超過4個潛伏期（56天）無新增本土新冠肺炎確診，蔡英文仍提醒，要把防疫工作內化成生活一部分，注意衛生習慣，多用肥皂洗手，咳嗽要記得遮住口鼻，在人多地方要保持社交距離，沒辦法就要戴上口罩，總而言之，生活上的防疫工作不能鬆懈。

責任編輯：孫民

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