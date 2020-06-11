【地攤經濟】未來中國經濟如何走？　「地攤風波」傳遞訊號

▲ 地攤經濟從大熱到降溫，不過一周時間。從總理李克強兩會之後的力挺，到北京、深圳陸續發聲表示地攤經濟不適合他們，央視更發表評論「一綫城市不宜推行地攤經濟」，為這輪快熱快冷的「地攤風波」定調。

地攤經濟從大熱到降溫，不過一周時間。從總理李克強兩會之後的力挺，到北京、深圳陸續發聲表示地攤經濟不適合他們，央視更發表評論「一綫城市不宜推行地攤經濟」，為這輪快熱快冷的「地攤風波」定調。

貓鼠關係？ 透視經濟模式之爭

定調之後，官媒大吹淡風，羅列地攤經濟不可一哄而上的原因，認為會對城市治理、交通管理造成衝擊，與一綫城市多少年來的高質量發展路徑背道而馳。簡而言之，是這種初級簡單的市場經濟模式與當前一綫城市的發展水平和功能定位不足夠匹配，若因新冠疫情對經濟造成的一時衝擊，重新鬆綁嚴格管制多年的地攤經濟，有飲鴆止渴之嫌。

事實上，地攤經濟的支持方和反對方，背後本質是經濟思路的迥異。地攤經濟作為一種草根經濟，具有低成本、低門檻的特徵，通常是城市貧弱人口、進城農民工群體，在人口密集的地區經營小生意。顯然這種「零門檻」經營方式常常與城管、食藥監等執法部門形成一種「貓鼠關係」，成為違法亂象的代名詞。

是否採用地攤經濟的爭執，說到底是讓貓話事，還是讓鼠話事，亦即是指令型經濟模式和市場民營型經濟模式的分歧。

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事實上，自改革開放開始，這兩種經濟模式之爭早已貫穿中國經濟發展的數十年，最為顯著的是，大約2007年之後內地興起的地方治理經驗競賽——「廣東模式」與「重慶模式」之爭。重慶模式更強調政府的管理角色，經濟上強調「分好蛋糕」比「做大蛋糕」重要；廣東模式則以改革開放為主軸，強調放鬆政府管制，簡政放權，最大限度給予市場自由，以提高效率和清除腐敗。

▲ 這次「地攤風波」的央媒表態，或許透露出未來城市發展的分層思路。

一綫城市之外 非不可兼容

幾十年來，政府與市場的關係變化不斷改變着中國經濟的路徑，每種模式亦都有各自的優缺點，如何選擇，則主要看不同地區更需要解決的是甚麼問題。今年兩會對經濟的定調是「六保」，以保就業、保民生為先，地攤經濟的草根性、普適性是決策者選擇的原因。

今次央媒對「一綫城市不宜發展地攤經濟」，顯然是決策層權衡利弊後，認為對於一綫城市來說，相對激發經濟活力來說，高度秩序化是更加靠前的政策優先級。

不過，中國的市場龐大，兩種經濟模式並非不可兼容。未來中國經濟的發展路徑是以一綫城市帶動城市群和都市圈發展，這次「地攤風波」的央媒表態，或許透露出未來城市發展的分層思路，兼顧左右，即一綫城市以秩序化、指令化經濟模式，一綫城市之外，則以市場化、民營化經濟模式發展。

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本報駐京記者：潘攀

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