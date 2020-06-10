【地攤經濟】未來中國經濟如何走？ 「地攤風波」傳遞訊號（訂戶專享）

經濟脈搏

▲ 地攤經濟從大熱到降溫，不過一周時間。從總理李克強兩會之後的力挺，到北京、深圳陸續發聲表示地攤經濟不適合他們，央視更發表評論「一綫城市不宜推行地攤經濟」，為這輪快熱快冷的「地攤風波」定調。