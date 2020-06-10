【地攤經濟】未來中國經濟如何走？ 「地攤風波」傳遞訊號（訂戶專享） 經濟脈搏 15:39 2020/06/10 分享： ▲ 地攤經濟從大熱到降溫，不過一周時間。從總理李克強兩會之後的力挺，到北京、深圳陸續發聲表示地攤經濟不適合他們，央視更發表評論「一綫城市不宜推行地攤經濟」，為這輪快熱快冷的「地攤風波」定調。 地攤經濟從大熱到降溫，不過一周時間。從總理李克強兩會之後的力挺，到北京、深圳陸續發聲表示地攤經濟不適合他們，央視更發表評論「一綫城市不宜推行地攤經濟」，為這輪快熱快冷的「地攤風波」定調。 ... 相關文章 【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水 官媒與李克強唱反調？ 2020/06/08 【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水 官媒與李克強唱反調？ 【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」 顯失業難題暫無良方 2020/06/05 【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」 顯失業難題暫無良方 【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家 2020/06/05 【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家 【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片） 2020/06/04 【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片） 疫情 就業 經濟 李克強 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入