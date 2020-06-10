  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 16:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【地攤經濟】未來中國經濟如何走？　「地攤風波」傳遞訊號（訂戶專享）

經濟脈搏 15:39 2020/06/10

分享：

地攤經濟從大熱到降溫，不過一周時間。從總理李克強兩會之後的力挺，到北京、深圳陸續發聲表示地攤經濟不適合他們，央視更發表評論「一綫城市不宜推行地攤經濟」，為這輪快熱快冷的「地攤風波」定調。

地攤經濟從大熱到降溫，不過一周時間。從總理李克強兩會之後的力挺，到北京、深圳陸續發聲表示地攤經濟不適合他們，央視更發表評論「一綫城市不宜推行地攤經濟」，為這輪快熱快冷的「地攤風波」定調。

...

相關文章

【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？
2020/06/08
【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？
【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」 顯失業難題暫無良方
2020/06/05
【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」 顯失業難題暫無良方
【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家
2020/06/05
【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家
【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）
2020/06/04
【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）
疫情 就業 經濟 李克強

上一篇文章

【華為5G】Vodafone警告英國：排除華為將失去「5G領導地位」

下一篇文章

【中國經濟】A股走勢分化 滬指收跌0.4% 創指升0.9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多　美難擋收入
【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多　美難擋收入
【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【國泰危機】國泰航空代碼點解叫CX　而不是CP？
【國泰危機】國泰航空代碼點解叫CX　而不是CP？
【國泰危機】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起
【國泰危機】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起
【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口
【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口
【華為5G】華為打響公關戰：我們20年來為英國付出貢獻
【華為5G】華為打響公關戰：我們20年來為英國付出貢獻