▲ 【港區國安法】歐盟外長：沒見港人離開 也未有成員國決定「接收港人」

歐洲聯盟與中國外長香港時間今晨舉行年度戰略對話。外電指，中國外長王毅向歐盟外交主管博雷利說明中國在香港問題上的立場。博雷利在對話結束後的記者會上表示，他向王毅提出關注港區國安法的立法，但強調，目前並未看到港人離開香港，因此還未有歐盟成員國就給予港人公民身份，做出任何決定。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）今天與中國外長王毅以視訊方式舉行年度中歐戰略對話會議，博雷利結束會議後在記者會表示，中歐雙方同意展開建設性工作。

歐盟外交主管博雷利表達關注國安法

在美國與中國對峙大環境下，博雷利指出，歐盟與中國並未走上對抗之路，並提到中國也支持多邊主義；不過因上屆歐盟執委會曾發表聲明將中國定位為「系統性對手」，對此中國對歐方有許多詢問與討論。

【BNO】英擬延長BNO港人留英期 中國駐英國使館公使陳雯：英國將付代價

【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消

外電指，雖然今天中歐會議基調是合作，但由於中國在香港強推實施國安法，歐盟先前也表態此舉令人對中國履行國際承諾的意願產生了進一步質疑。

此外，今天記者會上媒體向博雷利提問，是否應仿效英國，為想離開的香港人提供公民身分途徑，但博雷利表示，並未看到民眾離開香港，目前還未有歐盟成員國做出任何決定。

歐盟呼籲加快談判投資協定

除了香港議題外，中歐分岐的焦點還包括投資協定及打擊不實訊息。

【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權 不代表一定獲居英權

【BNO】中方指BNO擴權違《中英聯合聲明》？一文看清來龍去脈

博雷利表示，今天會議上歐盟呼籲加快談判投資協定，目前在市場准入、公平競爭環境和對等性等方面，仍待中國改善。

歐盟今年4月曾指稱中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間做出不實描述報告，博雷利今天也重申歐盟接下來必須在打擊不實訊息方面做更多工作，除了反擊外，還要有積極敘述，使得歐中合作之路仍有諸多挑戰。

【國安法．BNO】約翰遜稱準備增BNO港人移民權利 包括在英國工作

【國安法．BNO】英外相：願以中英貿易做代價為港人發聲 京此前批干政

【國安法．BNO】華駐英使館斥改BNO安排 違背承諾和國際法

全國人大常委會議下周四在京召開 審議內容未提港區國安法

【港區國安法】梁振英以「奴隸商」銅像被推倒 批英國干涉內政（有片）

【港區國安法】中英外長國安法風波後首通話 王毅促英方「3個尊重」

【港區國安法】張曉明談話全文：國安底線愈牢 一國兩制空間愈大

【港區國安法】如何思考2047香港命運？張曉明這樣說

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解