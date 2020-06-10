【中國經濟】内地5月CPI年增2.4% 遜預期創去年3月來新低

2020年5月份，全國居民消費價格（CPI）年漲2.4%，低於市場預期2.7%，且創2019年3月以來新低，主要因食品價格增幅降。其中城市上漲2.3%農村上漲3.0%；食品價格上漲10.6%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格上漲3.3%，服務價格上漲1.0%。按月計，CPI下降0.8%。1至5月平均，CPI年漲4.1%。至於全國工業生產者出廠價格（PPI）年降3.7%，月降0.4%

以年計，5月食品煙酒類價格漲8.5%，影響CPI漲約2.55個百分點。畜肉類價格漲57.4%，影響CPI漲約2.55個百分點，其中豬肉價格漲81.7%，影響CPI漲約1.98個百分點。

其他七大類價格按年四漲三降。其中其他用品和服務、教育文化和娛樂價格分別上漲5.3%和2.2%，醫療保健、生活用品及服務價格分別上漲2.1%和0.1%；交通和通信、居住、衣著價格分別下降5.1%、0.5%和0.4%。

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按月計CPI，城市下降0.7%，農村下降0.9%；食品價格下降3.5%，非食品價格持平；消費品價格下降1.2%，服務價格持平。統計局城市司高級統計師董莉娟表示，5月份國內疫情形勢總體穩定，復工復產、復市復業有序推進，市場供需狀況進一步好轉。從按月看，食品價格降幅擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.78個百分點，是帶動CPI漲幅下降的最主要因素。

5月份PPI則年降3.7%，月降0.4%；工業生產者購進價格年降5.0%，月降1.2%。1至5月平均，PPI年降1.7%，工業生產者購進價格年降2.2%。其中生產資料價格年降5.1%，降幅比上月擴大0.6個百分點，影響PPI降約3.79個百分點。生活資料價格年漲0.5%，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響PPI上漲約0.14個百分點。

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責任編輯：游昊雲