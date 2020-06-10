【中美角力】蓬佩奧回應「滙豐憂中方報復」報道　稱各國勿向中國叩頭　

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【中澳關係】澳洲反駁中國留學預警 稱澳洲安全
滙豐銀行 （0005） 據報擔憂若英國封殺華為，令滙豐在中國遭到報復。美國國務卿蓬佩奧發表聲明回應，稱美國願與盟友共同對抗中國的「威脅性欺凌策略（Coercive bullying tactics）」，中方行徑顯示各國應避免經濟過度依賴中國。
蓬佩奧（Mike Pompeo）香港時間周三（10日）發聲明表示，據報道，中方威脅指出，除非英國允許中國電信巨擘華為參與5G建設，否則將懲罰滙豐控股公司 （0005） 、並撕毀北京在英國建造核電廠的約定。他強調，「美國與盟友夥伴站在一起對抗中國手段。」
【港區國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶 批未表態支持國安法
英國電訊報（The Telegraph）6日報道，滙豐杜嘉祺私下向英國首相約翰遜（Boris Johnson）顧問團警告，若英國禁止使用華為生產的網絡設備，滙豐可能會在中國遭到報復。
英國電訊報：滙豐杜嘉祺向約翰遜表達憂慮
星期日泰晤士報（Sunday Times）報道，中國駐英國大使劉曉明指出，約翰遜要尋求華為替代方案的打算，恐破壞中國企業在英國建造核電廠與2號高速鐵路（HS2）的計劃。
蓬佩奧宣稱，總部位於深圳的華為，是中國共產黨監控體制的延伸，而中方威嚇滙豐的行徑更該作為警世故事。
【港區國安法】美新法案或制裁滙豐渣打 分析：料不會出現極端措施
據了解，中國政府及華為曾多番否認，華為受控於中國官方或軍方。中方亦曾多次否定「港區國安法」有損香港自治的說法。
蓬佩奧說，身為全國政協一員的滙豐亞太區行政總裁王冬勝，上周參與連署表態挺「港區國安法」，支持中方做出毀壞香港自治、違背自身在聯合國登記條約中所做承諾的「災難性決定」。
蓬佩奧：王冬勝舉動 並未助滙豐贏得太多尊重
蓬佩奧表示，王冬勝展現的舉動，並未幫助滙豐在北京贏得太多尊重，滙豐在中國事業仍被當成北京對付英國的政治籌碼。
The CCP’s browbeating of HSBC, in particular, should serve as a cautionary tale. Just last week, the bank’s Asia-Pacific CEO, Peter Wong, a member of the Chinese People’s Political Consultative Conference, signed a petition supporting Beijing’s disastrous decision to destroy Hong Kong’s autonomy and to break commitments made in an U.N.-registered treaty. That show of fealty seems to have earned HSBC little respect in Beijing, which continues to use the bank’s business in China as political leverage against London.
蓬佩奧強調，中方侵略性作為說明，為何各國應避免經濟上過度依賴中國，且須保護自身重大建設不受中方影響。澳洲、丹麥及其他自由國家近期皆面臨中方利益團體壓力，要它們向中國政治願望低頭。
【港區國安法】英影子大臣公開信：促滙豐渣打 撤支持國安法立場
蓬佩奧指出，美國已準備好為英國任何需求提供協助，不論是建造安全可靠核電廠，亦或是發展保護人民隱私的5G解決方案。他說：「自由國家交易的是真摯友情，渴望的是共同繁榮，而非政治、商業叩頭。」
Free nations deal in true friendship and desire mutual prosperity, not political and corporate kowtows.
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責任編輯：鄧國強
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