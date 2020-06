【中美角力】蓬佩奧指滙豐對華卑躬屈膝 外交部促停止挑撥離間（第二版）

(新增中國外交部回應)

滙豐銀行 (0005) 據報擔憂若英國封殺華為,令滙豐在中國遭到報復。美國國務卿蓬佩奧發表聲明回應,稱美國願與盟友共同對抗中國的「威脅性欺凌策略(Coercive bullying tactics)」,中方行徑顯示各國應避免經濟過度依賴中國。

【美國國務卿蓬佩奧發表聲明全文】

在北京,外交部發言人華春瑩則稱,美方有一些人認為,世界上只有兩種人,一種是跟美國一起攻擊中國、另一種是受到中國脅迫,批評這種看法狹隘和可笑。

華春瑩指,全國人大作出港區國安法立法決定之後,包括企業界在內各方根據是非曲直,並從自身根本利益出發,作出客觀公正評價,又重申香港事務純屬中國內政,不容任何外國干涉,敦促美方正確看待涉港國安立法,停止挑撥離間、煽風點火。

蓬佩奧(Mike Pompeo)香港時間周三(10日)發聲明表示,據報道,中方威脅指出,除非英國允許中國電信巨擘華為參與5G建設,否則將懲罰滙豐控股公司、並撕毀北京在英國建造核電廠的約定。他強調,「美國與盟友夥伴站在一起對抗中國手段。」

英國電訊報(The Telegraph)6日報道,滙豐杜嘉祺私下向英國首相約翰遜(Boris Johnson)顧問團警告,若英國禁止使用華為生產的網絡設備,滙豐可能會在中國遭到報復。

英國電訊報:滙豐杜嘉祺向約翰遜表達憂慮

星期日泰晤士報(Sunday Times)報道,中國駐英國大使劉曉明指出,約翰遜要尋求華為替代方案的打算,恐破壞中國企業在英國建造核電廠與2號高速鐵路(HS2)的計劃。

蓬佩奧宣稱,總部位於深圳的華為,是中國共產黨監控體制的延伸,而中方威嚇滙豐的行徑更該作為警世故事。

滙控主席密談曝光:憂英國禁華為 滙豐遭中國報復

【港區國安法】人民日報微信轉文:滙豐將失去所有客戶 批未表態支持國安法

【港區國安法】制裁滙豐渣打?美國謀「史無前例」銀行制裁

據了解,中國政府及華為曾多番否認,華為受控於中國官方或軍方。中方亦曾多次否定「港區國安法」有損香港自治的說法。

蓬佩奧說,身為全國政協一員的滙豐亞太區行政總裁王冬勝,上周參與連署表態挺「港區國安法」,支持中方做出毀壞香港自治、違背自身在聯合國登記條約中所做承諾的「災難性決定」。

蓬佩奧:王冬勝舉動 並未助滙豐贏得太多尊重

蓬佩奧表示,王冬勝展現的舉動,並未幫助滙豐在北京贏得太多尊重,滙豐在中國事業仍被當成北京對付英國的政治籌碼。

The CCP’s browbeating of HSBC, in particular, should serve as a cautionary tale. Just last week, the bank’s Asia-Pacific CEO, Peter Wong, a member of the Chinese People’s Political Consultative Conference, signed a petition supporting Beijing’s disastrous decision to destroy Hong Kong’s autonomy and to break commitments made in an U.N.-registered treaty. That show of fealty seems to have earned HSBC little respect in Beijing, which continues to use the bank’s business in China as political leverage against London.