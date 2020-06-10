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【中澳關係】澳洲官員：中國學生如抵制留學澳洲　這是他們損失

國情動向 19:38 2020/06/10

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中澳緊張關係升溫，中國教育部昨（9日）趁下月澳洲開學發布留學預警，稱全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭未受控，而疫情期間，澳洲發生多宗針對亞裔的歧視性事件，提醒留學生做好風險評估，謹慎選擇前往或重返當地學習。澳洲教育部長丹特漢（Dan Tehan）反駁有關預警，稱澳洲是多元文化社會，並成功將疫情感染曲線壓平，是最安全的國家之一。

丹特漢表示，澳洲是一個多文化社會，歡迎所有國際旅客，同時成功拉平疫情曲線，「代表我們對國際學生來說是最安全的國家之一」。

澳洲多元文化成功 歡迎所有國際旅客

他稱，目前首要任務是令校園能夠在安全協議運作，讓本地和國際學生，包括中國學生，能夠重返校園學習。

【中澳關係】繼旅遊警示後 北京再提醒留學生謹慎赴澳學習

【中澳關係】澳洲澄清對種族攻擊零容忍 歡迎中國遊客前來

【中澳關係】稱種族歧視言行明顯上升 中國籲切勿前往澳洲旅遊

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）則稱，如果中國學生選擇抵制澳洲的大學，對於學生來說，失去高質量大學教育將是一種損失。

他不同意中方表示針對中國學生的種族主義襲擊有所增加，指澳洲對自身有著比其他國家更高的標準，鼓勵對所有種族襲擊事件舉報和調查。他又呼籲中方官員與他同通話。

澳洲早前提倡調查新冠肺炎疫情源頭，加上澳洲近期參與美國、英國及加拿大的聯合聲明，回應中國推行港區國安法，以及加強外資審查，都令中澳關係緊張，影響貿易。中國早前已向澳洲進口的大麥加徵關稅，又暫停三成半的澳洲牛肉進口。而中國當局繼呼籲中國遊客切勿前往澳洲旅遊後，再發留學預警，連帶教育領域都受影響，而國際教育是澳洲第四大出口產業。

責任編輯：林佩怡

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外交 政治 新冠肺炎疫情 中國 澳洲 大學教育 種族主義 多元文化 歧視 疫情

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