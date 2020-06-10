【去中國化】日本政府資助產業去中國化 日企為何說「做不到」？

▲ 日本政府資助產業去中國化 日企說做不到批忽視軟件研發

新冠疫情導致在中國的工廠關閉，讓日本受到驚嚇，安倍政府撥出20億美元，幫助企業將生產轉移回國內。這項政策是應對疫情的大規模經濟刺激計劃的一部分，一些官員甚至認為此政策事關國家安全。然而路透引述日企卻稱，日本缺乏軟件研發，產品多針對中國消費者，切斷中國供應鏈代價高昂，因此政府的資助計劃反應不熱烈。

日本經濟再生大臣西村康稔上周表示，日本已變得依賴中國，因此需使供應鏈更穩健和多樣化，擴大我們的供應來源，並增加國內生產。然而許多其他日本企業稱，把產出移回國內既不切實際也不經濟。

他們之所以需在中國實際設廠，是因其製造的產品絕大部分是針對中國消費者，才能符合及時生產的要求，也就是以縮短交付時間為先，達到有效率生產。

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一位日本車商高管對路透說，中國供應商過去10年間提高了競爭力，現在提供大量高質量、低成本的零部件，其中生産汽車汽車懸掛系統和其他零部件的Yorozu Corp武漢廠，就距離本田汽車組裝廠僅7公里，因此很難使用中國制零部件。

此外，日本缺乏軟件研發，其中豐田汽車，日產汽車和本田汽車在中國都至少有三個研發中心，它們的供應商也在跟進。一家零日本部件供應商的不具名的官員表示：「軟件在什麼地方開發，決定了硬件在什麼地方開發和制造。如果政府新激勵措施只側重於把製造業帶回國內，而忽視研發功能，就是誤入歧途。」

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事實上，很多日本電子產品製造商也表示，很難切斷中國供應鏈。顯示器面板和電視生產廠夏普就在日本生產超薄面板，之後運送到中國再加上背光、連接器等其他零件，這一制程需要不斷的手動測試及機械校正。夏普指出：「後端制程長久以來是在中國完成，因為這是一項勞動力密集型工作，若遷回國內來做會很昂貴。」

日本政府早前撥款2,200億日圓，首次為製造業回流提供補貼。還為日企提供235億日圓，加強並多元化在東南亞的供應鏈。據經濟產業省的調查，截至去年3月，日企在中國至少有7,400家分支機構，較2008年增長60%。經濟產業省的另一項調查顯示，同一年日本在華制造業分支銷售了2,520億美元商品，其中73%銷往中國，另外有17%出口到日本。

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責任編輯：游昊雲