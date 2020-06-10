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【中國經濟】內地逾200間房企破產 三四線城市中小房企為主

經濟脈搏 12:35 2020/06/10

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內地新冠肺炎疫情受控，樓市開始復甦回暖，但中小房企仍生存艱難，今年以來超過200間房企破產，主要是抵御風險能力較弱的三四線城市中小型房企。

分析人士指出，相比10萬間級別的房地產公司數量，209間房企破產實屬正常。但預計中小房企生存空間將進一步受到擠壓，未來房企破產數量或繼續增多。若想贏得生存空間，擴大規模或是必經之路。

據《中國證券報》報道，人民法院公告網顯示，今年截至6月8日，房地產企業的破產數量達209間。

小企業難融資 生存空間遭擠

有業內人士表示，疫情過後，很多大房企、國企都迎來轉機，但部分中小型房企沒能熬過最難時候。而中小企業往往實力不足、資源匱乏、經驗有限。事實上，資金充足、融資成本低的國企及部分具規模房企，已經提前在疫情期間「逆市佈局」。而小企業沒有資金支撐，企業發展受影響，又會影響融資，陷入惡性循環。

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易居企業集團CEO丁祖昱表示，行業集中度不斷提升，頭部房企將佔據更多市場份額，擠壓中小房企生存空間；隨著中小房企市場競爭加大，容錯率將更低，實力不濟的中小房企最終將會被兼併，或走向破產邊緣。

另一方面，宏觀層面堅持「房住不炒」政策，丁祖昱指出，在拿地受限、銷售承壓、融資受阻多重壓力疊加，易導致房企資金鍊斷流，面臨債務違約，更嚴重的或將導致破產重組。

破產數量屬正常 關鍵看龍頭企業

不過，中原地產首席分析師張大偉表示，相比10萬間級別的房地產公司數量，209間房企破產實屬正常，與去年基本持平。1年內有數百間房企破產倒閉並不能說明問題。經濟學家馬光遠也曾稱，只有20%開發商可以活下來，80%會死掉，且只有當100強房企破產關閉比例明顯上升，才代表市場進入真正寒冬。

明源地產研究院研究員黃博文指出，面對行業洗牌，中小型房企若想捕捉機遇，求得生存，規模將是無法規避的大前提，沉迷「小而美」最終或只會「小而沒」。

黃博文表示，產業、資金、土地、人等核心資源決定房企的發展及生死存亡，而獲得核心資源最有利要素是規模。而未來10年，他認為能夠生存下來的房企或可分為七類，包括上市公司、大型國企、超大規模、區域深耕、擁有獨特IP群、產融集團、實現資產運營證券化。而以上任何一種類型，都需要有規模支撐。

責任編輯：林佩怡

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