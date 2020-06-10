【中澳關係】若失去中國留學生 澳洲會損失多少？

繼文旅部對澳洲發出旅遊警告後，教育部昨（9日）也對赴澳留學生發出留學預警。中國是澳洲最大的國際學生來源國，去年中國內地在澳留學人數多達26.1萬人，今年則有超17萬人。中澳關係持續緊張，若失去中國留學生，將打擊已受新冠肺炎疫情影響的澳洲留學產業。

據澳洲統計局數據，2018-2019年度，國際教育對澳洲經濟貢獻為376億澳元（約合2000億港元），按年增長16%，是該國第三大出口產業，僅次於鐵礦和煤炭。

中國學生貢獻澳洲國際教育總收入約三分一

其中，中國學生是主力軍，據澳洲教育部數據，2019年中國內地在澳留學人數達26.1萬人，佔比27.3%，穩居第一。今年則有超17萬中國學生在澳洲留學，佔比約25%。儘管相較於前幾年，中國留學生增長速度已逐漸放緩，但和位列第二的印度相比，人數仍高出近一倍。而中國學生也貢獻了澳洲國際教育總收入的約三分之一。

事實上，在中國教育部留學預警發布前，新冠疫情已經打擊澳洲留學產業。該國高校聯盟首席執行官Catriona Jackson本月初曾警告，新冠疫情可能令澳洲留學產業在未來4年損失160億澳元（約合860億港元）。

此外，澳洲政府5月發布的一份報告預測，由於旅行禁令和簽證限制導致國際學生人數減少，2020年澳洲留學收入至少將下降30億澳元（約合161億港元）。該報告還預測未來6個月內，澳洲高校將有2.1萬人失業，其中約7000人可能是與研究有關的學術人員。

中國對赴澳留學生發出警告，無疑令澳洲留學產業雪上加霜，《悉尼先驅晨報》評論道：「這對澳大利亞一個關鍵的出口行業又是一次打擊。」

澳洲反駁中國留學預警

針對中國此次的留學預警，澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）反駁稱，澳洲是多元文化社會，並成功將疫情感染曲線壓平，對國際學生而言，澳洲是最安全的國家之一。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）則稱，如果中國學生選擇抵制澳洲的大學，對於學生來說，失去高質量大學教育將是一種損失。

中國上周亦已對澳洲發布旅行提醒，稱由於受到新冠肺炎疫情影響，澳洲國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現像明顯上升。

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