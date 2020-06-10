▲ Nikola納指股價曾飆118% 背後有場中美未來汽車爭霸戰

美國氫燃料汽車生產商Nikola在納斯達克掛牌4天，股價一度飆升118%，市值更曾壓倒福特（Ford）。Nikola的氫車雖仍未上市，但市場高度關注這種零排放新能源汽車的前景。在中國，多間汽車企業也在積極開發氫燃料汽車，有行業協會更預期2030年會有萬百氫車上路，一場中美未來汽車爭霸戰已上演。

氫和氧反應，釋放出化學能量便是「氫能」，它能量密度大、燃燒熱值高、來源廣，且氫能源有利於對抗全球變暖，減碳減排。美國、日本等多個研究已表明，氫能可安全用於汽車。

生產氫燃料汽車 Nikola被指是Tesla勁敵

而美國氫能車製造商Nikola日前在納斯達克掛牌上市後，股價在4天間一度狂飆118%，它被視為電動車特斯拉（Tesla）的巨大競爭對手。

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但必須注意是，Nikola雖上市，但它的氫能車其實仍未開售。Nikola直至上市後第三個交易日即本月8日，創辦人Milton才宣布，旗下電氫混能小型貨車「Badger」，本月 29日開放預訂。

Nikola 宣稱Badger 是「最佳的零排放卡車」（the most bad ass zero emission truck），使用氫與電能的混合動力，估計總續航里程爲600英里，僅靠電池也可行駛300英里。Nikola 估計要到 2021 年才會有營收，目標打造輕型和中型電動卡車、以氫燃料電池為動力的重型卡車，並計劃設立營運氫燃料電池充電站。

儘管如此，氫能汽車仍被視為未來清潔能源汽車的主力之一，而觀乎中國，其實亦已展開氫能車的研發，可以說氫能車領域，中美展開了競跑。

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早在2006年，氫能源和燃料電池已經出現在中國國家的規劃文件裏，發展氫能燃料電池技術也被「劃重點」，2019年《政府工作報告》首次寫入氫能源，表示要推動充電、加氫等設施建設，隨後各地政府也相繼加強氫能産業的培育。

中國也在推動氫能車 10年後百萬部上路

內地媒體指中國有足夠的條件發展氫能源，其中，目前中國是世界上最大的產氫國，年産氫將近2200萬噸，佔到世界産氫量的34%。

根據中國汽車工程學會制定的氫燃料電池發展戰略，至2030年，中國將實現百萬輛氫能燃料電池汽車在路上行駛，2050年氫能燃料電池汽車能夠和純電動汽車，共同實現汽車的零排放。

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事實上，內地已小規模試行氫能車，隨著2019年的數量突破6000輛，今年2020年底的目標為接近萬輛。

多間中國汽車企業亦起動研製氫能車。上汽集團旗下上海捷氫科技有限公司燃料電池項目，在上海正式啓動，計劃2021年實現12000台套燃料電池電堆和系統的產能。

長城汽車副總裁唐海鋒曾公開表示，長城汽車將會在2020年展示首款燃料電池樣車。奇瑞也上報了名爲「奇瑞燃料電池電極反應式系統開發及産業化」項目，其總投資額達到3億元人民幣，項目建成後，可實現年產氫燃料電池總成440套。

責任編輯：鄧國強

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