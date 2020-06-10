  • 30°C
香港時間 : 2020610日 (三) 13:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Nikola納指股價曾飆118%　背後有場中美未來汽車爭霸戰

經濟脈搏 12:36 2020/06/10

分享：

Nikola納指股價曾飆118%　背後有場中美未來汽車爭霸戰

美國氫燃料汽車生產商Nikola在納斯達克掛牌4天，股價一度飆升118%，市值更曾壓倒福特（Ford）。Nikola的氫車雖仍未上市，但市場高度關注這種零排放新能源汽車的前景。在中國，多間汽車企業也在積極開發氫燃料汽車，有行業協會更預期2030年會有萬百氫車上路，一場中美未來汽車爭霸戰已上演。

氫和氧反應，釋放出化學能量便是「氫能」，它能量密度大、燃燒熱值高、來源廣，且氫能源有利於對抗全球變暖，減碳減排。美國、日本等多個研究已表明，氫能可安全用於汽車。

生產氫燃料汽車　Nikola被指是Tesla勁敵

而美國氫能車製造商Nikola日前在納斯達克掛牌上市後，股價在4天間一度狂飆118%，它被視為電動車特斯拉（Tesla）的巨大競爭對手。

【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像

【中美貿易戰】台積電可否向華為供芯片？美國官員說法不一

但必須注意是，Nikola雖上市，但它的氫能車其實仍未開售。Nikola直至上市後第三個交易日即本月8日，創辦人Milton才宣布，旗下電氫混能小型貨車「Badger」，本月 29日開放預訂。

Nikola 宣稱Badger 是「最佳的零排放卡車」（the most bad ass zero emission truck），使用氫與電能的混合動力，估計總續航里程爲600英里，僅靠電池也可行駛300英里。Nikola 估計要到 2021 年才會有營收，目標打造輕型和中型電動卡車、以氫燃料電池為動力的重型卡車，並計劃設立營運氫燃料電池充電站。

儘管如此，氫能汽車仍被視為未來清潔能源汽車的主力之一，而觀乎中國，其實亦已展開氫能車的研發，可以說氫能車領域，中美展開了競跑。

【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」  特朗普打中美科技戰新玩法

郭台銘：中美科技戰才剛開始 台灣漁人得利？

早在2006年，氫能源和燃料電池已經出現在中國國家的規劃文件裏，發展氫能燃料電池技術也被「劃重點」，2019年《政府工作報告》首次寫入氫能源，表示要推動充電、加氫等設施建設，隨後各地政府也相繼加強氫能産業的培育。

中國也在推動氫能車  10年後百萬部上路

內地媒體指中國有足夠的條件發展氫能源，其中，目前中國是世界上最大的產氫國，年産氫將近2200萬噸，佔到世界産氫量的34%。

根據中國汽車工程學會制定的氫燃料電池發展戰略，至2030年，中國將實現百萬輛氫能燃料電池汽車在路上行駛，2050年氫能燃料電池汽車能夠和純電動汽車，共同實現汽車的零排放。

【華為風暴】美向華發動5G科技戰 恐三方面有反效果

【中美解碼】超級電腦「爭霸」 凸顯中美全面科技戰

事實上，內地已小規模試行氫能車，隨著2019年的數量突破6000輛，今年2020年底的目標為接近萬輛。

多間中國汽車企業亦起動研製氫能車。上汽集團旗下上海捷氫科技有限公司燃料電池項目，在上海正式啓動，計劃2021年實現12000台套燃料電池電堆和系統的產能。

長城汽車副總裁唐海鋒曾公開表示，長城汽車將會在2020年展示首款燃料電池樣車。奇瑞也上報了名爲「奇瑞燃料電池電極反應式系統開發及産業化」項目，其總投資額達到3億元人民幣，項目建成後，可實現年產氫燃料電池總成440套。

責任編輯：鄧國強

中美科技戰 中國特色區塊鏈成新法寶？

【中美科技戰】美感到威脅  中國有幾多科技超美國？

白宮突然出招 預示貿戰2.0是「科技戰」？

科技戰蔓延 美國會開始審查Google與華為合作

【中美關係】科技戰升級 美方擬收緊限制阻中國獲先進技術

相關文章

【中美關係】科技戰升級 美方擬收緊限制阻中國獲先進技術
2020/04/02
【中美關係】科技戰升級 美方擬收緊限制阻中國獲先進技術
【中國經濟】滬指震盪升0.4% 科技股走強創指升1.6%
2020/04/09
【中國經濟】滬指震盪升0.4% 科技股走強創指升1.6%
【中美角力】疫症未過冷戰已啟動 美連環三箭發動科技戰
2020/04/30
【中美角力】疫症未過冷戰已啟動 美連環三箭發動科技戰
【中美角力】台積電美國設廠 加劇中美科技脫鉤？ 京：搞脫鉤切割沒出路
2020/05/15
【中美角力】台積電美國設廠 加劇中美科技脫鉤？ 京：搞脫鉤切割沒出路
【中國經濟】滬指高位震盪收升0.8% 科技股走強
2020/05/19
【中國經濟】滬指高位震盪收升0.8% 科技股走強
汽車 行業 納斯達克綜合指數 電動車 中國 美國 福特 Tesla 新能源

上一篇文章

【中國經濟】5月CP重回「2時代」 通脹溫和幣策料保持寬鬆

下一篇文章

【肺炎疫情】國家民航局稱近期可適度增加國際航班 並提4類條件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口
【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口
【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【國泰危機】國泰航空代碼點解叫CX　而不是CP？
【國泰危機】國泰航空代碼點解叫CX　而不是CP？
【國泰危機】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起
【國泰危機】國泰點解叫Cathay？一切由「契丹人」說起
【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多　美難擋收入
【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多　美難擋收入
【華為5G】華為打響公關戰：我們20年來為英國付出貢獻
【華為5G】華為打響公關戰：我們20年來為英國付出貢獻