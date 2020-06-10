【肺炎疫情】國家民航局稱近期可適度增加國際航班 並提4類條件

▲ 國家民航局稱近期可適度增加國際航班 並提4類條件

國家民航局發言人熊傑稱，近期可適度增加國際航班，並就此提出4類條件：一是迄今向中國輸入病例較少且與中國經貿往來密切的國家；二是綜合考慮中國海外公民較多、剛性回國需求強烈的國家；三是滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；四是境內外有復工復產需要、已和中國建立「快捷通道」的國家。

熊傑說，一些航空公司已按照民航局的要求採取措施，例如明確規定沒有核酸檢測證明的乘客不得登機，民航局對此表示讚賞。他透露，目前民航局正與相關國家就調整國際客運航班事宜進行溝通，從工作進展情況看，「與相關國家的航班近期有望適度增加」。

他說，下一步將在確保防疫安全的條件下，繼續穩妥有序恢復部分國際客運航班，進一步滿足中國留學生和海外華人華僑的回國要求，為各自國家復工復產、深化合作、保障產業鏈和供應鏈的穩定和通暢做出積極努力。

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中國今開始實施航班獎勵和「熔斷」措施。航空公司同一航線航班入境後，若新冠病毒檢測結果為陽性的旅客人數連續3週為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每週一班，最多達到每週兩班。

若病毒檢測結果為陽性的旅客人數達到5人，則暫停該航線運行1週，達到10人暫停4週。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線，同時航空公司要等到期限結束後才可恢復每週一班。

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責任編輯：游昊雲