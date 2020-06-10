【中國經濟】5月CPI重回「2時代」 通脹溫和幣策料保持寬鬆

受食品價格下行等因素影響，中國5月CPI按年漲幅重回「2時代」，連續第四個月回落至2.4%，創2019年3月以來最低水平。需求不振導致PPI按年降幅進一步擴大至3.7%，為連續第四個月負增長，並創2016年3月以來最大降幅。

分析人士指出，PPI和CPI凸顯內需放緩，預計隨著海外疫情逐步緩解、國內生產生活秩序進一步恢復，CPI走勢會有溫和改善，但恐怕難以再回到3字頭。通脹壓力偏弱，貨幣政策料保持流動性適度寬鬆。

5月詳細數據：

居民消費價格指數(CPI)按年上漲2.4%（路透調查中值為上漲2.7%） 工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降3.7%（路透調查中值為下降3.3%） CPI按月下降0.8%（路透調查中值為下降0.5%），PPI按月下降0.4% CPI中食品價格按年上漲10.6%，非食品價格按年上漲0.4%

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交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指，未來隨著豬肉供應慢慢恢復，豬肉對CPI的影響會減弱，再加上非食品價格仍處在比較低的水平，預計未來CPI漲幅會比較溫和，個別月份不排除回到2%下方的可能。全年則預計在3%左右。

5月PPI降幅在進一步擴大，一方面跟輸入性價格有關，5月原油等大宗商品價格雖然企穩了但還在一個比較低的水平，另一方面是由於整體需求偏弱。不排除6月PPI會進一步下降，但三季度開始應該會逐漸回升。

國內外需求均偏弱 CPI或繼續下跌

中金固收團隊指出，整體來看，在目前疫情背景下，通脹總體是偏弱，核心其實是消費需求偏弱，不僅是國內消費需求，包括美歐等國家的消費需求也比較低迷，新興市場受疫情衝擊嚴重的國家就更不用說了。

所以市場擔心的因為放水會推高通脹的情況，至少在未來2至3個季度還看不到這種風險。預計未來1至2個季度，CPI會跌至0附近甚至不排除負值，PPI則會維持負值。從這個角度來看，貨幣政策也不存在持續收緊的基礎，甚至未來有可能糾偏，重新放鬆，帶動利率重新回落。

中海晟融首席經濟學家張一亦認為，價格指數充分反映出目前供需矛盾。隨著開工復產的推進，供給端的矛盾已經逐步解決，需求不足是目前主要矛盾。這也體現在價格指數走勢上，尤其是PPI指數持續負增長。展望接下來幾個月，CPI再度突破3%的可能性不大，PPI則有可能持續負增長。

民生銀行研究院區域經濟研究中心副主任應習文指出，從貨幣政策看，當前通脹預期持續回落，疫情導致的供給面受損修復較為充分，居民需求逐步企穩，但工業企業下游需求仍需呵護，應確保流動性適度寬鬆，加強對企業特別是對中小微企業的政策支持力度。

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責任編輯：蒯宇澄

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