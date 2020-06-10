【中美角力】中美緊張礙人才流動 美媒：或削弱美國AI領先地位

中美關係緊張不斷升級，《紐約時報》報道，中美緊張已開始影響人才流動，有人工智能（AI）研究機構發現，來自中國研究人員的申請顯著減少。然而，美國AI領域中不少是中國人才，分析認為，若阻止中國人才，可能會削弱美國在AI領域的領先地位。

據保爾森基金會下屬的麥克羅波洛智庫（MacroPolo）一新項研究估計，被去年的神經信息處理系統大會的論文樣本，近1/3來自曾在中國讀大學的研究人員，高於任何其他國家。但有超過一半的人繼續在美國學習、工作和生活。他們正幫助美國在AI這個具有重要戰略意義領域佔主導地位。

多留美工作 推動美國AI發展

另有研究顯示，在美學習AI的中國公民很可能會留在美國。喬治城大學安全與新興技術中心一項研究顯示，截止2018年，在美國獲得博士學位的中國公民中，有90%畢業後會繼續留在美國至少5年。

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報道指出，中國出生的研究人員在美國的AI領域很常見，如前微軟研究員、現任對沖基金公司城堡（Citadel）的首席人工智慧官鄧力，以及前Google AI 首席科學家李飛飛。李飛飛曾是Google參與美國國防部軍用AI項目「梅文計劃（Project Maven）」的團隊負責人之一，惟兩年前因員工抗議，Google未有與五角大廈續簽合同。據知情人士說，在這個團隊工作的約12名研究人員中，至少5人是中國公民。

不過，隨著中美關係緊張，特朗普政府正採取行動，限制中國獲得美國的先進研究成果，加大打擊間諜活動，近期並禁有中國軍方背景的學生、學證入境。

報道指出，處於尖端AI熱門領域的許多公司和科學家感到擔憂，因為很多來自美國的開創性工作，都是華人的智慧推動。

來自中國研究員申請顯著減少

麥克羅波洛智庫的分析師希恩（Matt Sheehan）認為，大規模阻止中國人才，或會削弱美國在人工智慧領域的領先地位，「他們都是中國最聰明的人才」，「如果美國不再歡迎這些頂尖研究人員，北京會張開雙臂歡迎他們回去」。三藩市著名的開放人工智慧研究中心（OpenAI）的政策主任Jack Clark強調，AI基礎研究進展的大部分關鍵因素是人，而不是算法。

位於西雅圖的知名研究實驗室、艾倫AI研究所的首席執行官Oren Etzioni表示，已經看到來自中國研究人員的申請顯著減少，他對政府的做法感到恐懼。現擁有美國永久居住權、在中國出生的著名研究人員Peter Chen說，政府進一步的限制或傷害整個領域，包括其機器人初創企業，擔憂會「找不到人」。

責任編輯：林佩怡

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