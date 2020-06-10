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【中國經濟】北大姚洋：消費不足 5月經濟料仍負增長 6月或轉正

經濟脈搏 13:43 2020/06/10

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北京大學國家發展研究院院長姚洋在一個論壇上表示，中國第一季度經濟負增長6.8%，而因消費偏弱，4、5月經濟增長率料仍然是在負區間，6月則可能轉為正增長。他認為，應「對症下藥」發放消費券，並建立「地攤經濟」長效化的機制，以緩解就業壓力。

指上半年經濟肯定為負增長 

姚洋在新浪財經云端峰會上演講時指出，這次疫情對中國經濟衝擊非常大。第一季度經濟負增長6.8%，這是改革開放以來前所未有的。4月份的經濟增長率仍然是在負的區間，恐怕是負增長3%到4%。從數據看，5月份大體上仍然是在負增長的區間。6月份有可能能轉正。所以，上半年經濟增長肯定都是負的。

他認為，與以往不同，這次經濟下行的主要推手是消費不足。第一季度社會商品零售額下降19%，是各項指標裡下降最多的，4月份仍然是負增長，5月份本來大家期待「紅五月」，消費會上來，但仍然沒有實現正增長。6月份大概才可能實現消費的正增長。

他指，以往通常是投資出現負增長，而提振經濟的常規操作就是讓地方政府搞投資，然後把實際利率壓低一些等。而這次不僅僅要搞投資，而是要加強民生保障和就業保障。

失業率高企 倡鼓勵地攤經濟

姚洋說，這次失業的人非常多，統計局給出來的失業率還在提高，全年要控制在6%的範圍內不是很容易實現。總理報告上說要新增加900萬的新增就業崗位，但是今年大學畢業生就是870萬，所以這個新增的900萬，基本上是保大學生就業的。而統計局的數據還沒有提從農村到城市來打工的那些人，這部分人口數量也不小，大概是2500萬左右。所以，保民生應該是第一位的。

他指，今年2萬億元新增國債首要任務就是保民生、就業，「保了民生了，大家有了收入了，那麼消費才會提高起來。消費提高起來了，那麼整個經濟就有了源頭活水，那麼它就會轉起來。在經濟下行的時候一定要找准這個目標，要對症下藥。」

姚洋並建議，政府繼續發放消費券，並採用抽籤的辦法保證公平。他指，據北京大學光華管理學院團隊的研究，1元錢的消費券可以帶動3.5元到5元的新增消費。此外，建立長效化的機制鼓勵「地攤經濟」，來製造就業，地方政府應該轉變觀念，認識到地攤經濟是城市的一部分。

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責任編輯：蒯宇澄

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