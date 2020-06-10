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傳謀狙擊港元Kyle Bass對中國存敵意　胡錫進曾批他惡毒

經濟脈搏 14:11 2020/06/10

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彭博社報道，知名對沖基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人的巴斯（Kyle Bass），正在設立新基金，押注香港的聯繫匯率崩潰，但市場普遍認為他恐失敗告終。觀乎Kyle Bass過去的言論，反映他對中國有甚深敵意。在今年初新冠肺炎爆發時，Kyle Bass更與中國媒體《環球時報》發生罵戰。

Kyle Bass與《環球時報》的罵戰於今年2月發生。事源於《環球時報》總編輯胡錫進於twitter發文，抱怨美國對中國疫情支援不足，惹來Kyle Bass強烈不滿，更建議美國應該放棄協助中國遏制新型冠狀病毒，願病毒傳遍《環球時報》及中國共產黨。

大概由於觀點太激烈，事後Kyle Bass刪除該帖文，但胡錫進要求其道歉時，Kyle Bass再怒批中方處理疫情的做法，指摘中方拘捕、譴責及懲罰武漢的英雄。

新冠疫情時　曾與《環球時報》罵戰

Kyle Bass更稱，自己刪文的原因是覺得帖文對《環時》大部分員工而言太苛刻，但他強調永不會向自以為是、企圖操縱輿論的人道歉。

胡錫進發推文反擊巴斯時，措詞強硬說，「你說出這樣惡毒的詛咒，你給投資人社群和社交媒體用戶帶來恥辱。中共黨員是普通人、父親、丈夫、妻子、女兒...李文亮博士就是其中之一，你應該道歉」。

被視為右派的Kyle Bass，對中國不友善已非朝夕，他長期以來批評中國的政策，但絕大多數唱淡中國的言論，最終沒有實現。

其中2019年7月，他與美國總統特朗普前顧問、曾被稱為「極右國師」的班農（Steve Bannon）一起在電視台節目中，批評華爾街大行幫助中國對美國發動「經濟戰」。

他們認為，中國已經有系統地打擊美國的經濟實力，而華爾街大行與美國跨國巨擘正協助中國達致有關成果。

去年8月，人民幣一度明顯貶值時，一向看淡人民幣的Kyle Bass宣稱，一旦實施匯率自由浮動，人民幣兌美元將下跌30至40%。

他接受CNBC訪問時指出，縱使以美元計算，中國經濟規模佔全球經濟規模約15%，可是全球只有少於1%的交易是透過人民幣進行，又指出中國政府將人民幣推高，不少人稱為中國為匯率操縱國。

責任編輯：鄧國強

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