【神州快訊】2020年服貿會擬於9月在京舉辦

從北京市召開的新聞發布會獲悉：2020年中國國際服務貿易交易會擬於9月上旬在北京舉辦，多家國際知名企業初步確定辦展。2020年服貿會主題為「全球服務，互惠共用」，將設置7類活動，包括重要活動、高峰論壇、行業大會和專業論壇，此外還有展覽展示、成果發布及配套活動等。

北京市商務局局長閆立剛表示，2020年服貿會目前按3種方案進行籌備：第一種，若全球疫情得到有效控制，將以「綫下為主、綫上補充」的方式舉辦。第二種，若境外疫情防控形勢仍不樂觀，則採取「綫上綫下同時辦展辦會」的方式舉辦，綫下重點面向境內外低風險地區展客商，無法到場的境外嘉賓、客商綫上參展參會。第三種，若境內外疫情防控形勢依然嚴峻，則按照國家疫情防控總體要求，只綫上舉辦。

本次服貿會以國家會議中心為主場館，充分利用周邊場地資源，在奧林匹克公園景觀大道等區域搭建臨時場館。在服貿會籌備進展方面，目前已初步形成展覽展示規劃布局和室外臨時搭建場館設計。國家會議中心一層設置為服務貿易綜合展區，包括中國服務貿易成果展、公共衛生防疫專區、國際性企業展區及服務業12大領域精華展。國家會議中心地下一層設置旅遊服務專題展。室外臨時場館設置國家和省區市展，以及文化貿易、金融服務、冬季運動、教育服務、體育服務、服務機器人、5G通信信息服務等展區。已初步確定116場論壇洽談活動。

據介紹，組委會正持續跟蹤全球疫情形勢，開展對境內外相關機構、嘉賓和客商的預邀請工作。現已有30家國際組織、駐華使館、境外商協會及機構，初步表達辦展辦會意向；多家國際知名企業初步確定辦展；上海市作為主賓省將參加2020年服貿會。近期，還將向全球公開徵集贊助商及招商、招展、辦會、贊助代理機構等。

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