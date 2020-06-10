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【兩岸角力】新華社署名文章：須隨時做好打擊台獨的必要準備

國情動向 15:40 2020/06/10

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大陸官方新華社今日（10日）發表署名文章，稱民進黨當局不斷升級分裂挑釁活動，造成台海形勢更加複雜嚴峻的動盪局面，必然引起全國人民高度警惕與堅決反對，必須隨時做好打擊、挫敗「台獨」分裂勢力的必要準備。

就在昨天，多架解放軍蘇愷30戰機曾短暫進入台灣西南空域，同日美軍C-40A運輸機亦飛越台灣。大陸軍事問題專家宋忠平表示，中美軍機同天飛到台灣上空，表明中美之間軍事對抗的形勢越來越嚴峻，美國插手台灣問題日益迫切，解放軍多架次軍機飛臨台灣，傳遞的必然是震懾「台獨」的信號。

民進黨分裂挑釁 台海動盪

該篇《「台獨」是走不通的絕路》文章，署名為全國台灣研究會理事、北京聯合大學台灣研究院院長李維一。文章指出，民進黨在2016年再次上台後，拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，嚴重破壞兩岸關係的政治基礎，打著「維持現狀」的幌子進行「去中國化」和「台獨」分裂活動，導致兩岸關係和平發展成果大量喪失。

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文章批評，民進黨當局加大文教「台獨」力度，煽動敵視大陸的對立情緒，通過「修法」「立法」，阻撓、禁錮兩岸人員往來與交流合作，威脅、迫害島內反對「台獨」、主張統一的團體和人士；挾洋自重，甘當外國勢力的棋子，置台灣民眾安危利益於不顧，為他人火中取栗；插手香港暴亂，為「港獨」分子張目，歪曲、污衊「一國兩制」方針，肆意攻擊全國人大涉港立法。

文章續稱，新冠肺炎疫情出現後，民進黨當局勾連外部勢力進行政治操弄，企圖「以疫謀獨」；包藏禍心地拋出「中華民國台灣論」，破壞兩岸同屬一個中國的現狀，甚至要推動「修憲」。民進黨當局不斷升級分裂挑釁活動，造成台海形勢更加複雜嚴峻的動盪局面，必然引起全國人民的高度警惕與堅決反對。

文章提醒，必須隨時做好打擊、挫敗「台獨」分裂勢力操弄危及國家民族核心利益危險行徑的必要準備。文章並強調，《反分裂國家法》實施已15周年，這對於捍衛國家主權和領土完整，打擊遏制「台獨」分裂勢力，推動兩岸關係和平發展，促進祖國和平統一，發揮了至為重要的法治保障作用。

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